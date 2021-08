El PP de Torrent demana reforç en la recollida del fem a les urbanitzacions del terme

Connect on Linked in

Folgado: “des del PP demanem als regidors del PSOE i Cs a deixar-se veure més per les urbanitzacions i zones allunyades de Torrent, per a comprovar no sols el problema dels contenidors replets de fem, sinó a la infinitat de problemes d’asfaltat, il·luminació i seguretat, que pateixen els seus veïns i estiuejants”

Els populars han reclamat hui que es reforce la recollida de residus a les urbanitzacions del terme de Torrent, sobretot en època estival que és quan més població resideix en aquestes zones. La seua portaveu, Amparo Folgado ha afirmat que “hem d’acabar amb la imatge i el perill d’incendi que suposa tindre illes de contenidors replets de residus i estris que s’acumulen al voltant per tot el terme de Torrent”. Sobretot, Folgado subratlla que “és en el període estival i en ponts festius, quan s’ha d’incrementar la freqüència en la recollida de residus en les diferents urbanitzacions i zones de casetes de Torrent”. Pel que la portaveu dels populars ha demanat als regidors de l’equip de govern a freqüentar més sovint aquestes zones, “des del PP demanem als regidors del PSOE i Cs a deixar-se veure més per les urbanitzacions i zones allunyades de Torrent, per a comprovar no sols el problema dels contenidors replets de fem, sinó a la infinitat de problemes d’asfaltat, il·luminació i seguretat, que pateixen els seus veïns i estiuejants”.