El PP de Torrent demana un pla d’asfaltat i enllumenat decent per a Calicanto

El PP de Torrent ha demandat que es pose en marxa un pla d’asfaltat per als carrers de Calicanto, tal com reclamen els veïns d’esta zona de la ciutat. Actualment, el ferm de la totalitat dels seus carrers es troba en un estat deplorable, amb clots i apedaçaments que converteixen en un vertader perill el conduir per elles. Segons la Presidenta i Portaveu municipal de la formació, Amparo Folgado, “esta denúncia reitera el demanat fa tres anys, en 2018, pel nostre grup municipal, ja que lamentablement, la situació de l’asfalt en Calicanto no ha patit cap millora des d’aquella data, sinó tot el contrari; cada vegada existeix menys asfalt, que s’ha convertit en graveta, i més vegetació en la calçada”. El PP ha denunciat que l’abandó dels espais públics en Calicanto, per part del consistori, és palés i s’ha convertit en crònic. A més, els veïns han manifestat a este grup la seua indignació per pagar impostos i taxes per serveis públics que en realitat no reben.

Enllumenat públic obsolet

Els populars també han demanat que l’Ajuntament de Torrent emprenga una millora i renovació de l’enllumenat públic en Calicanto, ja que els fanals que existeixen són insuficients i la totalitat d’elles il·luminen per davall de l’exigible.

Esta zona, igual que la resta de la ciutat, pateix una falta de llum als seus carrers, a causa de la mala qualitat que l’enllumenat públic ofereix. En el seu cas, també s’ajunta la falta de lluminàries, així com els nombrosos fanals trencats.