El PP de Torrent denuncia el mal estat del ferm de la Torre que causa ensopecs i caigudes als veïns

Els populars de Torrent han denunciat, una vegada més, el mal estat en el qual es troben les llambordes de granit a l’entorn de la Torre. La portaveu del PP, Amparo Folgado ha lamentat “la deixadesa del govern de Ros en el Centre Històric de Torrent i l’estat del sòl de la Plaça és una bona mostra de com es troba el barri i l’entorn dels edificis històrics de Torrent, com és la Torre”.

“Caigudes per ensopecs per les llambordes arrancades del sòl i pels buits que deixen, ocorre diàriament”, segons denuncien des del Grup Municipal del Partit Popular. A més, també denuncien que “el govern socialista permet l’entrada de vehicles i camions a la plaça, que encara desbaraten més les llambordes de granit, i fins i tot damunt del ferm sobre el fossat històric de la Torre”. Concretament, els populars al·ludeixen als mítings organitzats pel PSOE en el Antic Mercat. “Cada vegada que el PSOE organitza un míting en el Antic Mercat, la Torre es converteix en un aparcament il·legal per a desenes de vehicles oficials, que, sense respectar la zona afectada pel BIC de la Torre, aparquen sobre el fossat, inclòs el cotxe oficial i de la comitiva del ministre Ábalos i de Ximo Puig”.

Des del PP de Torrent, es demana al govern municipal que “mantinga en perfecte estat l’entorn del monument de la Torre, sense esperar que en un futur es vaja a reurbanitzar la plaça Major i la plaça Colón, ja que la desídia del govern socialista, produeix accidents sobretot en persones majors i amb mobilitat reduïda, a més de desmeréixer el ric patrimoni que el nostre Centre Històric atresora”.