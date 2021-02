El PP de Torrent denuncia la impossibilitat d’obrir noves parades en l’Antic Mercat

Connect on Linked in

Folgado: “persones que, malgrat la situació de crisi i incertesa econòmica, pretenen emprendre a la nostra ciutat no poden rebre la negativa per part del govern local sense més. Com a mínim, mereixen un estudi i esforç per part de l’ajuntament per a facilitar tot el possible aquesta inversió”.

La Portaveu popular, Amparo Folgado, ha denunciat que diversos emprenedors han contactat amb el Grup Popular per a informar que, des del consistori, no se’ls permet accedir a nous llocs dins del mercat municipal, malgrat trobar-se en desús moltes d’ells. Actualment, de les 21 parades amb les quals compta l’Antic Mercat, 10 parades es troben tancades al públic.

Persones interessades a emprendre un negoci dins de l’edifique situat al carrer Baviera 2, s’han dirigit a l’Ajuntament de Torrent, i en concret, a l’empresa pública IDEA’T, encarregada de la gestió de l’Antic Mercat, per a poder instal·lar-se en les parades de mercat que no s’utilitzen. La resposta de l’ajuntament ha sigut la negativa, ja que, en paraules del consistori, aqueixes parades tenen propietari, encara que hui dia es troben tancades.

La líder popular ha afirmat que “persones que, malgrat la situació de crisi i incertesa econòmica, pretenen emprendre a la nostra ciutat no poden rebre la negativa per part del govern local sense més. Com a mínim, mereixen un estudi i esforç per part de l’ajuntament per a facilitar tot el possible aquesta inversió”.

Els populars ha lamentat a més que, aquestes parades sense ús, a més d’impedir ser utilitzades per interessats a obrir un negoci en el seu si, no contribueixen al manteniment d’edifici, ja que hui dia no estan pagant ni les despeses de comunitat ni el cànon per la concessió, suposant un greuge comparatiu amb la resta de propietaris que estan al dia amb aquests pagaments.

Algunes d’aquestes parades es troben encara sense adjudicar a cap comerciant, per la qual cosa encara estan en mans del consistori. També reclamen des del PP que es tinguen en compte les sol·licituds, de canvi o ampliació, que alguns propietaris de parades en ús fan per a millorar les seues condicions de venda.

“L’Antic Mercat està veient com l’abandó i despreocupació per part del govern de PSOE i Cs, afecta cada vegada més a la seua supervivència. En comptes d’apostar per la seua revitalització i posada en valor, l’ajuntament, amb la seua inacció, està afavorint el declivi d’un punt de referència per a la ciutat”, segons Folgado.