El PP de Torrent denuncia que el Centre de Majors Sant Enric porta més de tres mesos sense cafeteria i sense conserge

Folgado: “celebrem a Torrent la setmana del major però els deixem sense serveis la resta de l’any, ja que porten més de tres mesos sense servei de cafeteria, sense conserge i sense activitat en el Centre de Majors Sant Enric”.

“Demane al govern socialista que faça el que siga necessari perquè els nostres majors tornen a gaudir del Centre Municipal que ells es mereixen”

La portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado va celebrar el Dia Internacional de les Persones Majors passant la vesprada amb els pocs usuaris que encara acudeixen al Centre de Majors Sant Enric, que des de mitjan mes de juny, no compte ni amb servei de cafeteria ni té conserge i sense a penes activitats.

Avisada pels propis usuaris de les instal·lacions municipals, Folgado ha denunciat que “celebrem a Torrent la setmana del major però els deixem sense serveis la resta de l’any, ja que porten més de tres mesos sense servei de cafeteria, sense conserge i sense activitat en el Centre de Majors Sant Enric”.

Folgado també ha assenyalat que “és una greu irresponsabilitat la que està cometent l’equip de govern socialista en les instal·lacions del Centre de Majors Sant Enric, ja que durant hores el centre roman obert sense cap mena de vigilància”. Els propis usuaris del centre li van comunicar a Folgado que una persona de l’Ajuntament acudeix als matins, obri i marxa, no torna fins al final de la vesprada a tancar, quedant durant hores el centre obert i sense ningú en el seu interior.

La portaveu dels populars ha afirmat que “els nostres majors mereixen un centre municipal en condicions” pel que ha demanat al govern socialista que torne a obrir la cafeteria i faça les obres que siguen necessàries, si el tancament es deu a algun problema amb la instal·lació, ja que “el govern socialista té diners per al que vol i queda demostrat que els majors de Torrent no és una prioritat per a ells”.

No és l’únic centre de majors de Torrent amb problemes, ja que des de fa mesos el Centre situat al carrer Caixa d’Estalvis ha eliminat els balls dels diumenges, al qual acudien desenes de persones majors cada setmana. Alguna cosa que ja va denunciar Folgado en el mes de maig passat i va afirmar que “si la conselleria no insonoritza les instal·lacions, ho pot fer el propi Ajuntament, ja que diners hi ha”

El Centre de Majors Sant Enric situat al carrer Azorín, va ser un dels tres centres de majors que el PP va crear en els seus huit anys de govern. Concretament el de Sant Enric va obrir les seues noves instal·lacions al març de 2011 per a donar servei a les persones majors de l’Eixample de Torrent.