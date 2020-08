El PP de Torrent denuncia que el govern de Torrent no haja executat 779.937€ per al foment de l’ocupació, havent pujat l’atur un 20%

Connect on Linked in

Torrent, 5 d’agost de 2020. El Grup Municipal del Partit Popular de Torrent ha denunciat aquest matí que el govern socialista de Torrent deixarà sense executar en 2019, 779.937 euros per al Foment de l’Ocupació, havent-se incrementat l’atur a la ciutat en 1.400 persones. Xifres que es desprenen del Compte General de l’Ajuntament en 2019, facilitada recentment als grups municipals.

El seu portaveu, Amparo Folgado s’ha preguntat “com pensa explicar el Sr. Ros als 8.369 aturats de Torrent, que el seu govern ha deixat durant 2019 en els calaixos, un crèdit de 779.937 euros per a fomentar l’ocupació a la ciutat, alhora que l’atur s’ha incrementat en un 20,14%”.

Però segons apunta Folgado, la situació s’agreuja amb la disposició per part del govern de Pedro Sánchez, del superàvit municipal. “Fins ara hem vist que les retallades en foment de l’ocupació i en polítiques socials per part de Ros, passaven en part a formar part del superàvit, que el govern socialista de Torrent destinava a la compra de solars, palaus i edificis, però ara serà confiscat per Sánchez i veurem si algun dia, els torrentinos recuperem els nostres diners”.

Per als populars, tal i com afirma Folgado el més lamentable és que el 48% dels aturats a Torrent són majors de 44 anys i amb difícil reincorporació al món laboral. Per això Folgado subratlla que “aquest govern socialista continua perdent el temps sense fer res, sense apostar per cursos de formació i de reciclatge laboral remunerats, alguna cosa que sí que féiem els governs del PP a Torrent”.

Amparo Folgado va incorporar al seu programa electoral en 2019 la recuperació dels cursos de formació i el reciclatge professional remunerat. Cursos que tindrien eixida professional posterior mitjançant acords amb empreses de la ciutat, apostant per la formació en oficis demandats per les empreses del polígon industrial Mes del Jutge.

Els populars lamenten que s’haja deixat perdre més de 779.000 euros per al foment de l’ocupació i ara, siga Sánchez qui dispose d’aqueixos diners, aportat via imposats pels veïns de Torrent, sense possibilitat de repercutir-los en el benestar dels torrentinos.

Des del PP de Torrent es va anunciar aquesta mateixa setmana la presentació d’una moció contra aquesta decisió de Sánchez de “expropiar” el superàvit dels ajuntaments, per la qual cosa Folgado es pregunta “què farà Ciutadans a Torrent, votarà a favor de la nostra moció o votarà amb el PSOE que el romanent de l’Ajuntament de Torrent quede a la disposició de Sánchez i Iglesias”.