El PP de Torrent denuncia que Ros puja l’aigua un 2,47% a Torrent per a 2020

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado ha denunciat l’aprovació d’una pujada de l’aigua un 2,47% per a 2020 en l’últim consell d’administració d’Aigües de l’Horta. El representant del PP en aquest consell, José Fco. Gozalvo ha votat en contra d’aquesta pujada.

Aquesta pujada de l’aigua, aprovada prèviament en l’EMSHI afectarà també els veïns de Calicanto, quan, segons la portaveu del PP “Calicanto no es proveeix de l’aigua procedent de la planta de l’EMSHI i no obstant això, el govern de Ros li aplicarà la mateixa pujada de la tarifa de l’aigua”.

Folgado ha recordat que “des del PP de Torrent venim reclamant any rere any una baixada en el rebut de l’aigua als torrentinos, així com la reintroducció de la subvenció RECICLA”. Ja que, després de l’eliminació d’aquesta subvenció, els populars recorden que “el rebut de l’aigua a Torrent s’ha incrementat considerablement”.

En aquest sentit, els populars van presentar el mes de setembre, una moció en la qual es reclama la reintroducció de la subvenció RECICLA i que encara no ha sigut portada a Ple per part del govern socialista. El PP de Torrent sempre ha defensat la rebaixa del preu de l’aigua i Torrent va ser una ciutat pionera a subvencionar el reciclatge en 2009, després de la creació de la taxa TAMER per part de l’EMTRE.

Per això, la portaveu del PP Amparo Folgado ha reclamat que “pensant en les persones, des del PP farem tot el possible perquè baixe el rebut de l’aigua a Torrent i perquè es reintroduïsca la subvenció RECICLA, eliminada per Ros en 2017, encara que sabem que és difícil i Ros comptarà amb socis inesperats que li donen suport en aquesta pujada de la tarifa de l’aigua, com es va poder veure en el Consell d’Aigües de l’Horta”.