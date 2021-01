El PP de Torrent denuncia, una vegada més, la polèmica gestió de personal de PSOE a l’Ajuntament

Connect on Linked in

La Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado, ha tornat a denunciar la política de personal que, el PSOE, duu a terme en el consistori sota els seus governs. En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Torrent, ha sigut expedientat per la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València, arran d’una denúncia formulada per CC.OO., sobre la utilització de personal becari per a cobrir llocs de treball, on es produeix una vertadera relació laboral.

Segons han pogut saber els populars, l’acta d’inspecció practicada en el gabinet de comunicació, recull que, en el cas de tres persones, la seua situació de becàries és incorrecta, ja que d’aquesta es desprenen les característiques pròpies d’una relació laboral. Després de les conclusions d’aquesta inspecció, diferents becaris del consistori, que es troben en la mateixa situació, veurien com s’obri una porta per a denunciar les seues circumstàncies.

En paraules de la Portaveu popular, “aquesta és una mostra més de la manera de gestionar el personal al servei de l’Ajuntament, per part del PSOE i els seus governs, amb la negligència i la malaptesa per bandera. Pràctiques laborals que ja créiem bandejades d’aquest consistori, pròpies de dècades arrere, tornen a fer-se patents des de la volta de Ros a l’alcaldia, que l’única política de personal que entén és la de l’homenatge i servei incondicional a la seua persona”.

Segons afirmen des del PP, la Inspecció obliga l’Ajuntament a ingressar en la Seguretat Social les cotitzacions no realitzades en concepte de personal laboral i no personal becari, donant de baixa a aquestes tres persones en el Codi Compte de Cotització de formació i d’alta en el CCC ordinari. A més, l’acta d’inspecció recull, literalment, “que es tracta d’una relació laboral indefinida”.