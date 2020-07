El PP de Torrent enlletgeix a Ros que presente als 20 aturats agraris que es contracten cada estiu, com si foren la brigada forestal permanent aprovada en Ple

Print This Post

Folgado: “des del PP donem suport a la labor que desenvoluparan els 20 aturats agrícoles a Torrent, com ho hem fet sempre i també quan governàvem, però exigim al govern del PSOE i Ciutadans que complisquen amb els mandats del Ple municipal i posen ja en marxa, la brigada de neteja forestal permanent en el Vedat i, exigisquen a la Diputació de València, el treball de les brigades forestals de Divalterra en boscos i barrancs de Torrent”.

El Grup Popular ha apuntat hui que “lamentem que el govern socialista present als seleccionats pel programa de foment d’ocupació agrària en zones rurals deprimides, que cada any i des de fa molts, duu a terme el *SEPE en els mesos d’estiu, com a resposta a les reiterades peticions que des del PP sol·licitem, d’una brigada forestal permanent en el Vedat i l’actuació de les brigades de *Divalterra, ja que no és el mateix”.

El regidor del PP, José Francisco Gozalvo assenyala que “aquest programa del Ministeri per a donar treball a 20 veïns de Torrent durant l’estiu, porta molts anys realitzant-se i no té res a veure amb el que des del PP sol·licitem i va ser aprovat per unanimitat del Ple municipal, i que generaria ocupació durant tot l’any”.

A més, Gozalvo ha afirmat que “és lamentable que quan des del PP preguntem al nou regidor del govern, el Sr. Claramonte sobre les actuacions en el Vedat, ens responga amb les actuacions que vaig fer jo mateix com a regidor de medi ambient entre 2007 i 2015, la qual cosa vol dir que no han fet res en 5 anys de govern socialista i el nou regidor de Ciutadans, pensa seguir sense fer res”.

Per part seua, la portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado, també afirma que “des del PP donem suport a la labor que desenvoluparan els 20 aturats agrícoles a Torrent, com ho hem fet sempre i també quan governàvem, però exigim al govern del PSOE i Ciutadans que complisquen amb els mandats del Ple municipal i posen ja en marxa, la brigada de neteja forestal permanent en el Vedat i, exigisquen a la Diputació de València, el treball de les brigades forestals de Divalterra en boscos i barrancs de Torrent”.