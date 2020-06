El PP de Torrent es reuneix amb els veïns del Xenillet, afectats per una plaga de mosquits i produïda després d’una obra incompleta de la CHJ

Print This Post

El Grup Popular s’ha reunit aquest matí amb veïns del carrer Jesús, en el Xenillet, atenent diverses queixes comunes en la barriada i principalment la plaga de mosquits que estan patint des de la creació fa poc, d’un canal d’aigua que deriva aigües pluvials des del barranc de la Saleta a Aldaia, fins a Torrent.

La portaveu del PP, Amparo Folgado ha visitat el barri al costat dels veïns i ha pogut comprovar com la cataracta d’aigua d’aquest canal, ha format un gorg amb aigua estancada durant tot l’any, provocant la proliferació de mosquits, que s’agreuja en època estival.

“M’he compromés amb els veïns a visualitzar aquest problema de salut i a traslladar-lo a la resta de grups municipals i a l’equip de govern, perquè la Confederació Hidrogràfica que és la propietària del canal i del barranc, realitze les obres necessàries per a evitar la formació de la gran bassa en la qual proliferen els mosquits, alguna cosa que haurien d’haver fet quan van realitzar la desembocadura del canal”, ha afirmat Folgado.

La portaveu dels populars s’ha reunit en el mateix carrer amb els veïns del barri, acompanyada dels regidors del PP, Bor Císcar, Ana Penella i José Gozalvo els qui han pogut recollir altres queixes dels veïns, relacionades amb la neteja i el civisme. “els veïns del carrer Jesús ens han traslladat queixes molt fàcils de solucionar per part del govern socialista, com és el manteniment de les zones enjardinades i una major vigilància en el barri, per a evitar les deposicions de mascotes”, assenyala Folgado.

La portaveu del PP ha agraït als veïns aquesta trobada i s’ha compromés a traslladar aquestes i totes les seues queixes en el pròxim Ple del mes de juliol a l’alcalde de la ciutat.