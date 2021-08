El PP de Torrent exigeix un reforç de la seguretat ciutadana davant l’onada de robatoris

Connect on Linked in

Folgado: “La seguretat a Torrent ha minvat des que Ros va tornar en 2015. Pel seu sectarisme i la seua malaptesa quant a la gestió de recursos humans, la Policia Local de Torrent es troba sota mínims en efectius”

Segons ha denunciat el PP de Torrent, en les últimes setmanes s’han incrementat, preocupantment, els fets delictius en diferents zones de la ciutat. Robatoris, ocupacions i atracaments s’han intensificat de manera alarmant en negocis i llars de Torrent.

La sensació d’inseguretat per part de la ciutadania ha augmentat considerablement en les dos últimes setmanes, cosa que s’ha accentuat amb l’onada de robatoris en diverses urbanitzacions, i zones del nucli urbà, així com l’atracament a diferents negocis de la ciutat, tant amb nocturnitat com a plena llum del dia.

La Portaveu dels populars, Amparo Folgado, ha manifestat que, desgraciadament, aquesta situació és una constant amb el govern de PSOE i Cs. “La seguretat a Torrent ha minvat des que Ros va tornar en 2015. Pel seu sectarisme i la seua malaptesa quant a la gestió de recursos humans, la Policia Local de Torrent es troba sota mínims en efectius”.

La no renovació de comissions de servei, les jubilacions, les baixes i la tardança a convocar oposicions per a la Policia Local han fet que aquest cos es trobe amb una falta alarmant d’efectius. A més, quan ja s’havien convocat les oposicions per a reforçar aquest servei, les bases d’aquest procés han sigut anul·lades per la justícia a causa del no compliment del principi d’igualtat, han destacat els populars.

Per aquests motius, el PP de Torrent ha demandat que l’equip de govern aposte fermament per retornar a Torrent als estàndards de seguretat dels quals gaudia i que mereix la ciutadania, posant en valor la labor dels cossos policials solucionant les seues deficiències operatives.