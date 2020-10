El PP de Torrent felicita els veïns i associacions signants per haver aconseguit pressionar i aconseguir que reòbriga el Consultori de Sants Patrons

Print This Post

“El retorn dels metges d’atenció primària a Sants Patrons és un triomf del sentit comú i dels veïns del Centre Històric de Torrent amb prop de 3.000 pacients, 1.500 dels quals són persones majors i de risc, que des d’el mes de març passat havien de desplaçar-se a un altre barri de la ciutat per a ser atesos”.

Després de l’anunci ahir per part de l’Ajuntament de la reobertura del Consultori Auxiliar de Sants Patrons, la portaveu dels populars a Torrent, Amparo Folgado ha volgut felicitar els veïns, pacients, associacions i a totes les persones que es van sumar a la campanya de recollida de signatures iniciada pel PP a la fi de juny i en la qual s’han presentat davant la Conselleria més de 1.000 signatures.

“Creiem que la reobertura de Sants Patrons el 8 d’octubre arriba tard però finalment arriba i és gràcies a la pressió política que hem exercit insistentment des del PP, a la moció que aprovem en el Ple, a l’ajuda de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig i a les més de 1.000 signatures de veïns del Centre Històric, pacients i a les quatre associacions de veïns del barri que es van sumar a esta iniciativa”, ha afirmat Folgado a les portes del Consultori situat al carrer Sants Patrons.

A més, Folgado ha subratllat que “ara estarem molt atents perquè els metges i infermers tornen a Sants Patrons amb totes les garanties i seguretat, ja que és imprescindible que s’òbriga una consulta per a possibles pacients amb COVID-19 i en la moció que aprovem fa un mes, instem a la Conselleria a habilitar les instal·lacions de l’antiga Seguretat Social, situada en Verge de l’Olivar i comunicada amb el Centre d’Especialitats, per a convertir el Consultori en un Centre d’Atenció Primària per a tot el barri”.

Folgado també assenyala que “esperem que també s’òbriga una tercera consulta mèdica, tal com ens va indicar la Directorial General d’Assistència Primària, com a resposta a les més de 1.000 signatures presentades, el 26 d’agost de 2020”.

L’obertura estava prevista per al 25 de maig però mai es va produir

Els populars de Torrent van revelar a la fi de juny, que hi havia una una instrucció informativa del passat 20 de maig, pel qual adquiria el compromís institucional de reobrir Juan Llorens i Sants Patrons, a partir del 25 de maig de 2020, alguna cosa que en el cas del Consultori Auxiliar de Sants Patrons mai es va produir.

A més, segons van poder conéixer els populars, en una resposta de la Directora General d’Assistència Sanitària, produïda el 26 d’agost de 2020, a les més de 1.000 signatures presentades per Folgado davant la Conselleria. “ens van contestar que després de la reunió mantinguda per la conselleria, la regidora i l’alcalde el 30 de juny, es va arribar a l’acord de reobrir el centre quan la situació epidemiològica fora més favorable i que s’obriria una nova consulta”.

Finalment, Amparo Folgado assenyala que “el retorn dels metges d’atenció primària a Sants Patrons és un triomf del sentit comú i dels veïns del Centre Històric de Torrent amb prop de 3.000 pacients, 1.500 dels quals són persones majors i de risc, que des d’el mes de març passat havien de desplaçar-se a un altre barri de la ciutat per a ser atesos”.