El PP de Torrent homenatja als qui fan possible la festa de Sant Blai cada any

Folgado: “en un any tan complicat com és aquest i en el qual no podrem celebrar actes, hem cregut oportú homenatjar als qui fan possible aquesta festa tan popular i multitudinària a Torrent, que ja supera els 300 anys d’història”

El primer vídeo publicat pel PP de Torrent ha superat les 17.000 visualitzacions en tres dies

El Grup Municipal del Partit Popular a Torrent continua la seua campanya de promoció de la festa de Sant Blai a casa per a aquest 2021. Després d’animar a col·laborar amb els forns, carnisseries, ultramarins i hostaleria amb la compra de gaiatos, elaboració o encàrrec de rossejats, ara homenatgen en un vídeo als qui fan possible cada any la festa.

En un vídeo publicat hui per la portaveu del PP, Amparo Folgado, homenatgen la Confraria de Sant Blai, clavaris, Mars, Xiquets del Miracle i veïns del barri de l’Ermita, de totes les èpoques.

Folgado ha afirmat que “en un any tan complicat com és aquest i en el qual no podrem celebrar actes, hem cregut oportú homenatjar als qui fan possible aquesta festa tan popular i multitudinària a Torrent, que ja supera els 300 anys d’història”.

I és que, malgrat que Sant Blai no és patró de la ciutat, ni tan sols és festa local, només ho és escolar, la seua celebració és la més multitudinària de les que se celebren en la capital de l’Horta Sud al llarg de l’any. La fira i porrat de Sant Blai atrau cada 3 de febrer a milers de turistes de tota la comarca i València capital, a més compta amb una gastronomia pròpia com és el Rossejat, els gaiatos i els santblaiets, fent d’aquesta festa la més popular de Torrent.

Els populars van iniciar divendres passat una campanya de promoció d’aquesta festa, amb el lema “Sant Blai a casa, que la pandèmia no ens faça oblidar els tradicions”, amb la qual a través de les xarxes socials estan animant a poder celebrar-la d’una forma diferent i col·laborant amb el comerç local de la ciutat.

El primer vídeo que va publicar la portaveu dels populars el divendres, ja supera les 17.000 visualitzacions, la qual cosa suposa tot un èxit aquesta campanya. “Malgrat estar vivint un dels moments més complicats de la pandèmia i que el COVID-19 marca el nostre dia a dia, l’èxit de la nostra campanya i les visualitzacions del vídeo demostren que els torrentinos tenen ganes de passar pàgina prompte i tornar a la normalitat que hem perdut, alguna cosa que encara veiem lluny”.

Amb la publicació del segon vídeo com a homenatge als qui fan possible la celebració de Sant Blai cada any, els populars volen homenatjar els torrentinos de totes les èpoques i agraeixen als qui han col·laborat aportant els seus records familiars.