El PP de Torrent lamenta la inseguretat ciutadana que pateix la ciutat

Partit Popular de Torrent ha tornat a denunciar l’alarmant augment de la inseguretat ciutadana, que ve patint Torrent en els últims anys, sensació que s’ha accentuat després dels successos esdevinguts en el cementeri parroquial el passat 1 de novembre.

Tal i com han apuntat des d’aquest partit, la comissió de delictes a Torrent ha augmentat un 10% en els últims 3 anys. Segons dades del Ministeri de l’Interior, fins al 3er trimestre de 2021 s’han comés 1382 actes delictius a la ciutat, enfront dels 1253 en 2018 o els 1299 en 2019. En concret, des de gener fins a juny del present any, a Torrent s’han produït 347 furts, 110 robatoris amb força en immobles i 5 delictes sexuals, així com 861 infraccions penals d’un altre tipus.

La Portaveu de la formació, Amparo Folgado, ha expressat la seua indignació amb aquesta situació que està anant a més, ja que “des del PP venim alertant de la preocupant falta d’inseguretat, que ve patint la ciutadania de Torrent, en els últims anys. El desinterés per part de l’Ajuntament i la Delegació del Govern, quant a l’ordre públic, afavoreix la sensació d’impunitat dels delinqüents i criminals”.

Els populars, per enèsima vegada, han exigit: la volta de la Policia de Barri, la finalització dels processos selectius al Cos de la Policia Local, acabar amb la política de recursos humans de no renovar les comissions de servei d’agents a la nostra ciutat, mentre no s’hagen cobert les vacants.

A més, insten els responsables municipals, PSOE i Cs, al fet que exigisquen a la Delegació del Govern el reforç d’efectius per al Cos Nacional de Policia a Torrent, així com una major presència policial als carrers, tal i com va succeir durant els passats estats d’alarma.

En aquest sentit, la líder popular ha mostrat tot el seu suport tant a la Policia Nacional com a la Policia Local en la seua labor diària, tasca que desenvolupen “sense el suport, fins i tot amb l’abandó, de les administracions competents en matèria de seguretat, però que permet que la situació de desprotecció, fins i tot sent greu, no vaja a més, anteposant la integritat dels ciutadans per damunt de la seua pròpia”.