El PP de Torrent lamenta l’opacitat del bipartit en la sol·licitud de fons Next Generation

En relació al comunicat i publicació realitzada per l’equip de govern Socialista i de Ciutadans a Torrent, sobre els fons Next Generation EU, la portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado ha assenyalat que “lamentem que des del bipartit del PSOE i CS no s’haja comptat amb la resta de forces municipals en l’elaboració dels projectes presentats per a poder optar als fons Next Generation, quan des de l’inici de la pandèmia, tots hem col·laborat i aportat idees tant per a l’elaboració del PAM, com en totes les mesures preses que han sigut aprovades per unanimitat”.

A més, Folgado ha afirmat que “des del PP creiem que és una falta de respecte a la Corporació Municipal i de transparència, que no s’haja informat el Ple, dels projectes presentats, que ens hem assabentat per la premsa i, ni tan sols han informat de la quantia econòmica que representa cadascun d’aquests projectes”.

Per aquesta raó, els populars han sol·licitat que el govern bipartit informe a tots els grups de la Corporació Municipal, el pressupost de cadascun dels projectes presentats o que es vagen a presentar, al costat de quina política palanca de la UE corresponen.

Projectes que opten a Next Generation són reivindicacions del PP

Folgado també ha apuntat que “desconeixem les raons que han portat al govern de Ros a obviar a la resta de grups municipals i les seues propostes, encara que després d’haver vist l’enumeració de projectes, són tots els que des del Partit Popular hem demanat en mocions i sol·licituds en els últims anys, com portar aigua potable a les urbanitzacions, l’ampliació del sistema de protecció en El Vedat, la regeneració del barranc de l’Horteta i la Pedrera”.

La moció del PP per a portar aigua potable a totes les urbanitzacions de Torrent es va presentar a l’abril de 2016 i la moció per a la regeneració del barranc es va presentar al novembre de 2020.