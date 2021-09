El PP de Torrent lamenta que no es destine ni un euro en 2022 per a solucionar els problemes d’inundacions en Parc Central

Connect on Linked in

Els populars de Torrent han votat en contra del pressupost d’Aigües de l’Horta per a 2022 pel fet que no es té previst escometre millores en la xarxa de clavegueram per a atallar les inundacions que vénen produint-se en Parc Central i en Pare Méndez. Solament es té previst destinar 80.000 euros per a clavegueram en tota la ciutat.

Per al regidor del PP, José Francisco Gozalvo, “després de les reiterades inundacions patides pels veïns de Parc Central, Pare Méndez i altres zones de la ciutat, dues en aquest mateix mes de setembre, és lamentable que davant un problema greu, el govern socialista de Ros no preveja cap actuació urgent”.

A més, segons denúncia el regidor del PP, José Francisco Gozalvo “fa cinc anys aprovem per unanimitat la creació de la Mesa de l’Aigua a instàncies del PP, per la qual aquesta que inclouria a tècnics, polítics, veïns i agricultors, decidirien les inversions a realitzar, però només s’ha reunit una vegada per a constituir-se”.

Els populars consideren que “L’Ajuntament de Torrent com a accionista majoritari d’Aigües de l’Horta, ha de vetlar per les necessitats dels veïns i la renovació, neteja i millora del clavegueram ha de ser una prioritat, cosa que no ho és”.

La portaveu del PP, Amparo Folgado també ha assenyalat que “hem votat en contra del pressupost d’Aigües de l’Horta, perquè un any més demanarem que baixe l’aigua a Torrent, després d’anys de pujades reiterades per part del govern del Sr. Ros”.

Els populars porten reivindicant des que el govern de Jesús Ros eliminara en 2017 la subvenció RECICLA, que torne a implantar-se aquesta ajuda al reciclatge i que reduïa l’impacte de la Taxa TAMER.