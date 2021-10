El PP de Torrent obri la seua nova seu a peu de carrer

Connect on Linked in

Folgado: “Torrent necessita un canvi ja, en positiu i jo estic disposada a liderar-lo”.

Mompó: “seguiu treballat com feu al costat d’Amparo Folgado, a peu de carrer, al costat dels veïns de Torrent per a oferir un gran projecte per a aquesta ciutat, la primera de la província després del Cap i Casal i que necessita ja un canvi real”.

Folgado: “som l’alternativa real a l’actual govern esgotat de Ros i com a partit de govern, volem estar accessibles, a peu de carrer, en una zona cèntrica i en un local obert a tota la ciutadania de Torrent, punts que es compleixen tots en la nova seu del PP”.

“El Partit Popular no és un partit que es fundara ahir, durant més de 40 anys, centenars de torrentinos i torrentinas han fet un pas al capdavant i han treballat sense descans per defensar les nostres idees, els nostres valors, la llibertat i la nostra manera de veure i de voler a Torrent, per tots ells, hem volgut tindre aquest bonic record, perquè mai s’oblide el seu treball per aquesta gran ciutat”,

Els populars de Torrent van obrir ahir la seua nova seu local situada al carrer Pare Méndez, 31. Una nova ubicació a peu de carrer que, com la seua presidenta, Amparo Folgado assenyala “amb l’obertura d’aquesta nova seu, donem compliment a un punt important amb el qual em vaig presentar per a presidir aquest gran partit”. A més, subratlla que “som l’alternativa real a l’actual govern esgotat de Ros i com a partit de govern, volem estar accessibles, a peu de carrer, en una zona cèntrica i en un local obert a tota la ciutadania de Torrent, punts que es compleixen tots en la nova seu del PP”.

Per a l’obertura del nou local, els populars van celebrar ahir un Comité Executiu Local al qual, a més, de la seua Presidenta, Amparo Folgado, va assistir el President Provincial del PP, Vicente Mompó, qui va encoratjar als populars a “seguiu treballat com feu al costat d’Amparo Folgado, a peu de carrer, al costat dels veïns de Torrent per a oferir un gran projecte per a aquesta ciutat, la primera de la província després del Cap i Casal i que necessita ja un canvi real”.

Folgado es va comprometre amb els afiliats a continuar donant la batalla cada dia perquè “Torrent necessita un canvi ja, en positiu i jo estic disposada a liderar-lo”.

Jornada de Portes Obertes

Per a hui divendres, els populars celebren una jornada de portes obertes durant el matí i la vesprada, perquè els afiliats i veïns de la ciutat de Torrent que així ho desitgen, puguen acostar-se a conéixer la seua nova seu.

Serà en horari de 10h a 13h i de 17h a 19h.

Més de 40 anys treballant per un Torrent Millor

La nova seu del PP de Torrent homenatja els afiliats que durant més de 40 anys han treballat per fer un Torrent Millor i en el seu record, s’ha instal·lat un panell amb els noms de tots els presidents, presidents de NNGG, alcaldesses i els noms de totes les llistes electorals des de la primera en 1983 fins a l’actual de 2019.

“El Partit Popular no és un partit que es fundara ahir, durant més de 40 anys, centenars de torrentinos i torrentinas han fet un pas al capdavant i han treballat sense descans per defensar les nostres idees, els nostres valors, la llibertat i la nostra manera de veure i de voler a Torrent, per tots ells, hem volgut tindre aquest bonic record, perquè mai s’oblide el seu treball per aquesta gran ciutat”, ha assenyalat Amparo Folgado.

A més, la seu del PP, ha vestit les seues parets amb frases inspiradores de grans líders del PP com Pablo Casado, Carlos Mazón, Vicent Mompó, expresidents del govern com són Adolfo Suárez, José María Aznar i Mariano Rajoy, a més de la fundadora de NNGG, Loyola de Palacio i la excanciller alemanya i membre del PP europeu, Ángela Merkel.

Els populars continuen treballant en el nou projecte d’Amparo Folgado com a presidenta del PP, des del passat 17 d’abril de 2021 i, la setmana passada ja va iniciar la marxa de “El Despatx d’Amparo Folgado al Carrer”, amb el qual pretenen recórrer els barris de la ciutat i parlar de tu a tu, amb els veïns.