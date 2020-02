El PP de Torrent pregunta a Ros si ha aconseguit en la seua trobada amb Puig, dates per a inversions i el pagament del deute amb Torrent

Print This Post

Folgado: “les relacions entre el Consell i l’Ajuntament de Torrent han de ser fluides i no sols per a una foto, s’ha de reclamar i obtindre compromisos en ferm, ja que Torrent és la segona ciutat de la província de València i la sisena de la Comunitat Valenciana, alguna cosa que sembla ser no contempla el govern del Botànic”.

Els populars pregunten a Ros si Puig li ha donat data perquè Torrent torne a tindre servei de radiologia o s’instal·le el TAC i l’equip de ressonància donat per Amancio Ortega, si ha pagat el deute amb el CEE Torre-Pinos o si ha pagat el deute pel Pla Edificant, entre altres.

La portaveu dels populars a Torrent, Amparo Folgado s’alegra de la trobada que han mantingut aquest matí l’alcalde de Torrent i el President de la Generalitat, encara que es pregunta que “espere que el Sr. Ros haja reclamat al Sr. Puig totes les inversions pendents per la Generalitat Valenciana a Torrent i que li haja preguntat per què van votar en contra de totes les esmenes del PPCV, que reclamaven inversions a la ciutat”.

La portaveu popular també es pregunta si Ros ha reclamat a Puig, el deute amb els col·legis com el CEE Torre-Pinos, que fa unes setmanes van denunciar un deute de 250.000 euros de la Conselleria que els està asfixiant.

Concretament, Folgado es pregunta també “si Puig li ha donat dates a Ros sobre quan tornarà a tindre servei de radiologia el Centre d’Especialitats de Sants Patrons i quan s’instal·larà el TAC i l’equip de ressonància magnètica donat per Amancio Ortega”, ja que, segons van denunciar els populars fa unes setmanes, els veïns de Torrent han de desplaçar-se a altres poblacions al no funcionar l’equip de radiologia a Torrent.

A més, també es pregunta la portaveu del PP, “si Ros ha exigit a Puig que reclame davant Sánchez els 281 milions d’euros que deu a la Comunitat Valenciana en concepte d’IVA”. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig ja ha anunciat que si en un termini de tres mesos no s’ha abonat, el PP portarà aquest impagament als tribunals. Folgado afirma que “amb els 281 milions d’euros que deu Sánchez a la Comunitat Valenciana, es podria avançar la creació del nou Centre de Salut en Parc Central, el pont sobre el barranc i que ha d’enllaçar amb la Ronda del Safranar, la carretera que ha d’unir Picassent, Alcàsser i Torrent o es podria desmantellar la planta de GEMERSA, que s’ha incendiat tres vegades en els últims mesos.

A més, el Consell deu a l’Ajuntament de Torrent més de 2 milions d’euros, segons la liquidació del Pressupost a 26 de desembre de 2019. Els populars també desconeixen si la Generalitat ha abonat a l’Ajuntament els pagaments corresponents a l’avançament per les obres del Pla Edificant i dels futurs jutjats.

Folgado ha subratllat també que “les relacions entre el Consell i l’Ajuntament de Torrent han de ser fluides i no sols per a aconseguir una foto, sinó que s’ha de reclamar i obtindre compromisos en ferm, ja que Torrent és la segona ciutat de la província de València i la sisena de la Comunitat Valenciana, alguna cosa que sembla ser no contempla el govern del Botànic”.