El PP de Torrent pregunta quan es va crear la brigada forestal permanent en el Vedat i si s’han sol·licitat brigades de Divalterra, tal com va aprovar el Ple

Folgado: “Els incendis forestals s’apaguen a l’hivern i enguany ha plogut molt, l’equip de govern té el mandat del Ple de posar en marxa aquesta brigada forestal en El Vedat. És important que es pose en funcionament i amb ella, es cree també ocupació, tan necessari en aquests moments”.

La portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado ha preguntat al govern municipal de Torrent, sobre les dues mocions del PP aprovades l’any passat, per a la creació d’una brigada forestal permanent en el Vedat i la sol·licitud de brigades forestals de Divalterra.

Folgado afirma que “des que es van aprovar les dues mocions del PP, una al juliol i la segona al setembre, no hem sabut res, sent que la de la creació d’una Brigada Forestal permanent en el Vedat, obligava a posar-la en marxa al desembre”.

La portaveu dels populars, també afirma que “la pandèmia de COVID-19 no ha de ser ara l’excusa per a no posar en marxa aquesta brigada, ja que havia d’estar funcionant des de desembre i amb les pluges d’enguany, aquest estiu el bosc pot ser un polvorí”.

A més, els populars pregunten sobre la sol·licitud de brigades forestals a Divalterra. Si s’ha presentat un pla de treball per a 2020 com es va aprovar en el Ple de setembre. Els populars desconeixen també, si la Diputació ha aprovat destinar brigades a Torrent, sabent que fa una setmana s’han reincorporat al treball.

