El PP de Torrent presenta “El Despatx d’Amparo Folgado al Carrer”

La Portaveu i Presidenta del PP de Torrent, Amparo Folgado, ha presentat davant la ciutadania la seua nova iniciativa, ‘Despatx al Carrer’. En aquesta nova etapa, els populars volen seguir amb la seua atenció prioritària a la ciutadania, però en aquest cas visitaran tots els racons de la ciutat amb un improvisat despatx, on qualsevol ciutadà puga transmetre les seues inquietuds o consultar informació amb la líder popular.

Amparo Folgado ha destacat que “amb el ‘Despatx al Carrer pretenem conjugar la proximitat que dóna estar a peu de carrer amb la privacitat d’un despatx, perquè amb tota la confiança els ciutadans ens traslladen els seus suggeriments o reivindicacions”.

La intenció dels populars és traure aquest ‘despatx’ periòdicament pels diferents barris de Torrent, per a recaptar propostes i queixes dels veïns i així traslladar-les al govern de PSOE i Cs. Amb aquesta iniciativa, el PP de Torrent segueix amb la seua idea d’un Torrent en positiu, on els veïns siguen l’eix central sobre el qual pivoten totes les polítiques municipals.

“Seguim al carrer, perquè mai l’hem deixada, ni la deixarem, però amb aquesta nova manera d’atendre el ciutadà a Torrent volem potenciar aqueix escoltar el ciutadà, més si cap, en un moment en què la ciutat es troba prop del caos en matèria de seguretat ciutadana, neteja o mobilitat” ha manifestat la Portaveu dels populars.

Encara que aquest ‘Despatx al Carrer’ no sols està pensat per a l’atenció cara a cara entre Amparo Folgado i el veí, sinó que per als més tímids o que pretenen guardar estrictament el seu anonimat, en cada jornada que realitzen els populars es repartiran fulles per a emplenar amb propostes i queixes per escrit.

Consell dels Barris

El ‘Despatx al Carrer’ se suma a una altra iniciativa que els populars van posar en marxa abans d’estiu, com és el Consell dels Barris, totes dues orientades a l’atenció als ciutadans sobre els seus problemes i realitats.

El Consell dels Barris, a diferència de la individualitat del ‘Despatx al Carrer’, reuneix en una mateixa taula a diferents representants del món associatiu de Torrent per a tractar i posar en comú problemes que acuiten de manera general a tot el municipi. Tant el Consell dels Barris com el ‘Despatx al Carrer’ seran dues potents eines, durant els mesos esdevenidors, per a reforçar el lligam entre els populars i la ciutadania de Torrent, de cara a la solució i reivindicació de problemàtiques que afecten la ciutat.

Nova seu popular

A aquestes actuacions abans nomenades, també s’agrega el canvi de seu del PP a Torrent, a un emplaçament a peu de carrer, on gana la proximitat i l’accessibilitat per a tot aquell que vulga comunicar-se amb els populars.

Aquesta seu estarà operativa abans de finals del mes d’octubre i se situarà en un cèntric carrer de la ciutat, en primera línia del dia a dia de Torrent i com un nou element al servei de tots els torrentinos.