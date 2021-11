El PP de Torrent presenta el seu pla per a baixar l’IBI, l’IAE, el ICIO i l’impost de circulació

Print This Post

Els Partit Popular de Torrent han presentat davant els mitjans de comunicació el seu Pla de Rebaixa Fiscal; un pla que té com a objectiu alleujar la pressió impositiva que els ciutadans de Torrent pateixen. La formació ha centrat aquest programa de reducció de tributs en quatre impostos: l’Impost sobre Béns immobles (IBI), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

La líder del PP de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat que el Pla de Rebaixa Fiscal és una mesura que contraresta les pujades d’impostos dels governs central i autonòmic. Folgado ha volgut explicar en què consistirà este Pla que pretén augmentar els estalvis dels torrentins i torrentines

Quant al IVTM, el Pla de Rebaixa Fiscal recull una reducció del 5% en cadascuna de les quotes tributàries, corresponents als trams de potència fiscal que la llei estableix.

El Coeficient de Situació de l’IAE baixaria un 10%, en cadascuna de les categories de vies públiques, segons proposen els populars en el seu Pla de Rebaixa Fiscal.

En el cas del ICIO, el PP proposa reduir el tipus de gravamen del 3,8% al 3,5%, suposant un estalvi total del 7,9% per als contribuents, o cosa que és el mateix, 82.448€ per any.

El Pla de Rebaixa Fiscal del PP de Torrent, en total, comporta una reducció de 1,7 milions d’euros d’ingressos per a les arques municipals, quantitat que els populars defensen que es viable, ja que, de mitjana, en els últims anys, un 25% del pressupost municipal es queda sense gastar.