El PP de Torrent presenta “trau la senyera” el 9 d’octubre perquè els balcons de Torrent s’òmpliguen de banderes de la Comunitat Valenciana

La Portaveu del Grup Popular, Amparo Folgado ha presentat la campanya Trau la Senyera 2020 que des del Grup municipal del Partit Popular se celebra cada any amb motiu del 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

“Este any més si cap, és important que els balcons de Torrent s’òmpliguen de Senyeres, com a mostra d’orgull i celebració en un dia tan important per als valencians i en el qual no podrem celebrar ni la processó cívica ni actes en la via pública a causa de la COVID-19”, ha assenyalat Folgado. Els populars de Torrent també afirmen que és una manera de mantindre viva la tradició del Dia de Sant Donís i la Comunitat Valenciana, així com recuperar un poc d’autoestima malgrat les restriccions que impedixen la celebració d’actes.

Per a animar als veïns de Torrent a lluir els seues Senyeres als balcons de la ciutat, els populars han elaborat una sèrie de cartells i imatges per a compartir en les xarxes socials i que puguen arribar al màxim de veïns possible. A més, Folgado afirma que no serà l’única activitat que des del Grup Popular es realitzarà per a celebrar el dia de la Comunitat Valenciana.