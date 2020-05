El PP de Torrent presenta una moció per a l’obertura de borses d’ocupació temporal enfront de la Covid-19

Connect on Linked in

La Portaveu del PP a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado ha presentat una moció al Ple Municipal, per a la creació de borses d’ocupació temporal en tasques preventives, en vies i espais d’ús públic, enfront de la Covid-19. Aquesta moció pretén atallar dos problemes que hui dia existeixen, a nivell global, derivats de la pandèmia de Covid-19 com són: l’estricta desinfecció d’espais urbans i la situació de desocupació existent.

D’una banda, la crisi sanitària, sorgida pels efectes de la Covid-19, fa necessària la millora i ampliació de les tasques de neteja i desinfecció, per la qual cosa el volum de treball per als serveis urbans actualment ha augmentat considerablement. D’aquesta forma, es fa necessària la creació temporal de llocs de treball que puguen absorbir aquestes noves necessitats. Hui dia, aquestes funcions les realitza l’empresa adjudicatària dels serveis de neteja, però això ha derivat en un minvament de personal en les tasques ordinàries de neteja viària.

“Les exigències de major desinfecció i higienització que ha imposat la Covid-19 no poden ser assumides pel servei si no hi ha una ampliació de personal per a això”, apunta la regidor popular Adelina Gonzalez.

D’altra banda, la pandèmia ha afectat de manera abrupta sobre l’economia, abocant a un gran nombre de persones a engrossir les llistes de desocupació. Per a Adelina González “amb la creació de les borses d’ocupació temporal propostes pel Partit Popular, molts ciutadans de Torrent que han vist perdre el seu lloc de treball podrien veure l’esperança de recuperar els seus ingressos mensuals amb aquestes noves borses d’ocupació temporal”.

“La crisi sanitària, desgraciadament, porta amb si una crisi econòmica, que es pot veure contrarestada amb l’impuls de borses d’ocupació temporal, permetent reincorporar al mercat laboral a torrentinos que, després d’aquesta pandèmia, han vist perdre el seu lloc de treball” defensa la Portaveu dels populars, Amparo Folgado.

Formació en noves competències

Els populars defensen també que, amb la creació d’aquestes bosses temporals d’ocupació, s’ha proporcionar una nova formació en neteja, desinfecció i utilització de químics higienizantes per a totes aquelles persones que vagen a fer aquestes tasques.

D’aquesta forma, tots els ciutadans que desenvolupen funcions derivades d’aquestes borses de treball, a més d’augmentar la seua vida laboral, veuran millorat el seu currículum professional amb la certificació en l’ús de productes i eines per a la neteja i desinfecció en profunditat.