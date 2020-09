El PP de Torrent proposarà la baixada de l’IBI i exempcions fiscals a autònoms en la modificació de les ordenances per a 2021

Connect on Linked in

La Portaveu dels populars a Torrent, Amparo Folgado, ha anunciat que en la modificació de les ordenances fiscals del pròxim mes, el Grup Popular proposarà la baixada de l’IBI, així com bonificacions i exempcions fiscals per a comerciants i autònoms. Les ordenances fiscals són el marc legal tributari per a l’Administració local.

Folgado recorda també que “l’Ajuntament ha d’oblidar, d’una vegada, la seua ànsia per comprar edificis i apostar per una despesa pública que ajude realment als que pitjor ho estan passant, així com utilitzar els diners de tots en inversions que de debò servisquen als ciutadans, i més en situacions com l’actual.

Segons el PP de Torrent, els veïns i els autònoms estan passant per una situació molt complicada, ja siga en l’àmbit de les seues llars com en el laboral, per la qual cosa de la seua administració esperen empatia, una segona oportunitat i col·laboració per a superar de la millor forma possible esta crisi.