El PP de Torrent, qualifica de brindis al sol la moció anti-okupes de PSOE i Cs

PP de Torrent ha titllat d’insulsa la moció presentada per l’equip de govern, format per PSOE i Cs, enfront del fenomen de l’ocupació il·legal, que estos dies se situa en el centre de l’opinió pública. Els populars critiquen que, en la moció presentada davant el Ple, no s’insta a les autoritats competents a simplificar el procediment per a defensar els drets dels propietaris, ni es proposen mesures concretes que donen una solució real a l’ocupació d’habitatges.

Amparo Folgado, Portaveu del PP a l’Ajuntament de Torrent, ha expressat la seua sorpresa, ja que “una vegada més, des del PP marquem l’agenda del govern local, perquè esta moció naix com una reacció maldestra i d’urgència a la proposta anunciada pel PP, a Torrent, on es fa una crida, a les administracions competents, perquè adquirisquen un compromís exprés per a defensar als ciutadans agraviats per l’ocupació, a més de proposar mesures concises, mitjançant llei, per a acabar amb esta xacra”.

Els populars també sol·liciten al partit de govern Cs que aclarisca la seua postura en este tema, ja que en Les Corts Valencianes es va debatre dimarts passat una Proposició no de Llei, presentada per este grup, on s’instava als òrgans competents, entre ells la Fiscalia General de l’Estat, a redoblar esforços contra l’ocupació il·legal, mentre que a Torrent van de la mà del PSOE lloant la labor de la Fiscal General de l’Estat, l’ex Ministra socialista Dolores Delgado. Com a anotació, esta Proposició no de Llei va ser rebutjada pel Ple de les Corts Valencianes, amb el vot desfavorable dels partits del Botànic, entre ells el PSPV.

Solucions per a famílies sense habitatge

Folgado també denuncia la incongruència de les paraules del govern municipal, que diu que les administracions han de posar en marxa polítiques públiques per a millorar l’accés a l’habitatge a tota la població, sent ells el govern local.

En paraules de la Portaveu popular “en 6 anys de govern socialista a Torrent no s’ha construït ni un sol immoble dedicat a habitatges socials, a més de tindre el servei de lloguer municipal, enquadrat dins de l’empresa pública Nous Espais, quasi amb una activitat nul·la”.