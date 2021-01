El PP de Torrent reitera la seua sol·licitud per a instal·lar purificadors d’aire en edificis municipals i centres educatius

Print This Post

13 de gener de 2021. El Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent ha presentat un registre d’entrada, reiterant la seua sol·licitud del passat mes de setembre, perquè el consistori instal·le purificadors d’aire, dotats amb filtres HEPA, així com mesuradors de CO₂ en aire, en els centres de competència municipal, especialment en els centres d’infantil i primària.

Els populars han formulat de nou aquesta demanda, donada la situació climatològica, on les baixes temperatures són la tònica habitual, sumant-se enguany la necessitat de tindre ventilats naturalment els espais tancats. Per això, la instal·lació d’aquests instruments permetria complir amb les exigències de neteja de l’aire, en aquesta situació d’emergència sanitària, i salvaguardar, en certa manera, als escolars dels efectes del fred regnant aquests dies.

La líder dels populars, Amparo Folgado, ha mostrat la seua preocupació amb la situació actual, ja que “enguany es fa fonamental mantindre ventilats correctament els espais tancats públics, per a combatre la propagació del virus, però al seu torn, estem passant per una ona hivernal com a poques hem patit, que lògicament té els seus efectes negatius sobre els estudiants”.

El PP ha cursat de nou aquesta sol·licitud, que amb previsió va formular al principi del curs, perquè els escolars de Torrent no es queden desemparats per la nefasta gestió de la Conselleria d’Educació, que el divendres, en plena ona hivernal, va anunciar que començaria a repartir purificadors d’aire pels centres educatius.

Segons Folgado: “temem que aquests purificadors d’aire de l’administració autonòmica arriben quan els més agut del fred haja passat, per la qual cosa demandem al govern local que actue de manera immediata i subministre aquests aparells als centres escolars, com han fet altres municipis de la Comunitat, com Finestrat, Elda o Vinaròs”.