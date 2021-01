El PP de Torrent se suma a la petició de crear una comissió d’investigació sobre el cas becaris

Connect on Linked in

. El Partit Popular ha anunciat hui que se suma a la Comissió d’Investigació sol·licitada per Compromís, en relació al frau en la situació de les persones becàries a l’Ajuntament de Torrent que ha denunciat CC.OO.

La portaveu del PP, Amparo Folgado que va denunciar dimecres passat la política de personal practicada pels socialistes a Torrent, cobrint posats amb becaris, en alguns casos fins a 6 anys consecutius a la mateixa persona, hui ha afirmat que “des del PP ens sumem a demanar aquesta comissió d’investigació, després d’haver comprovat que una de les persones afectades hauria sigut recol·locada com a assessora del PSOE a l’Ajuntament de Benetússer, i per tant, volem que s’investigue i se sàpia tot l’ocorregut al voltant d’aquest escàndol que pot suposar un elevat cost per a les arques del consistori”.

Després de destapar-se el frau amb tres beques de l’Ajuntament de Torrent denunciat pel sindicat CC.OO. i el dictamen de la Inspecció de Treball, el Partit Popular de Torrent va criticar la política de personal de l’executiu socialista i des de Compromís es va demanar una comissió d’investigació.

Aquestes tres persones podrien reclamar ara el reconeixement dels seus drets i l’Ajuntament haurà d’ingressar a les arques de la Seguretat Social, la part no abonada corresponent a la cotització laboral d’aquestes persones. A més, hi hauria la possibilitat que reclamaren ser reincorporades com a personal laboral de l’Ajuntament, ja que la inspectora recull en la seua acta que es tracta d’una relació laboral indefinida.

Aquestes persones han estat com a becàries fins a 6 anys en algun cas a l’Ajuntament de Torrent, segons la inspecció de treball, realitzant labors pròpies d’una relació laboral, i no de personal en formació. El mateix informe al qual haurien tingut accés els populars, assenyala que una de les persones becàries hauria sigut becària amb els populars des de desembre de 2013 fins a juny de 2015, i que posteriorment hauria tornat a l’Ajuntament estenent la seua beca des de febrer de 2016 fins a febrer de 2020.

Folgado ha assenyalat que “les casualitats no existeixen en política, ens estranya que, sense vindre al cas, l’equip de govern socialista haja aprovat crear dues places de funcionari en el Gabinet de Comunicació, a les setmanes coneixem que hi ha hagut una inspecció de treball que afecta aqueix departament municipal, per mala praxi i, finalment, que una de les persones en principi, afectades, està recol·locada actualment com a assessora del PSOE en una altra localitat de la comarca”.