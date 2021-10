El PP de Torrent torna a reiterar la necessitat d’un reforç en la seguretat ciutadana

Connect on Linked in

El Partit Popular de Torrent, després de l’onada de robatoris que s’estan produint en seus d’associacions i comerços en les últimes setmanes, ha exigit l’augment de recursos en matèria de seguretat ciutadana. Aquesta denúncia se suma a les ja efectuades pels populars durant el present any, després de l’augment de la comissió de delictes com l’ocupació d’habitatges, els robatoris en llocs residencials i zones comercials.

La líder dels populars, Amparo Folgado, ha manifestat que “per desgràcia, la comissió de delictes a la nostra ciutat segueix la seua escalada, malgrat els diversos avisos que des del PP hem llançat al govern de PSOE i Cs sobre aquesta alarmente situació”.

En aquesta ocasió, els delinqüents han fixat la seua atenció en els casals fallers, havent entrat ja amb èxit en alguns d’ells i fracassant en un dels seus intents. Les falles afectades, a més de la sostracció de diversos béns que hi havia en el seu interior, han vist com a portes i altre mobiliari ha sigut objecte de la cremor destructiva dels lladres.

També, en les últimes setmanes, gran part dels comerços de la zona Moralets i Ramón y Cajal han vist forçades les seues portes de nit i com els malfactors entraven en ells per a sostraure a pler les caixes registradores i altres productes en el seu interior.

Eliminació de la Policia de Barri

Segons el parer de la Portaveu popular “aquests fets, com a mínim, s’haurien vist dificultats per als delinqüents si la Policia de Barri encara estiguera en marxa; la impunitat de la qual gaudeixen els lladres, ve en gran part per aquest replegament d’efectius que va fer Ros a la seua arribada a l’alcaldia en 2015”.

En aquest sentit, els populars advoquen per una reimplantació immediata de la Policia de Barri, finalitzar ja les oposicions al Cos de la Policia Local, així com exigir a la Delegació del Govern que reforce el nombre d’efectius de Policia Nacional a Torrent, com a mesures positives per a la seguretat ciutadana.