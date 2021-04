El PP de Torrent tria a José Fco. Gozalvo com el seu Secretari General i renova el seu organigrama

Print This Post

Torrent, 23 d’abril de 2021. La nova executiva del Partit Popular de Torrent tira a caminar després del 7é Congrés de la formació celebrat dissabte passat. En dos comités celebrats en el dia d’ahir, la nova Presidenta, Amparo Folgado va proposar que José Francisco Gozalvo Llácer fóra nomenat Secretari General de la formació i el nou organigrama del partit. Totes dues propostes van ser aprovades per unanimitat.

Folgado va assenyalar que “José Francisco Gozalvo és una persona estimada per tots, de consens, seré, dialogant, treballador i crec que és la millor persona per a poder acompanyar-me en aquesta nova etapa del partit”.

D’aquesta manera, Gozalvo rep la confiança de la Presidenta i del Comité Executiu com a Secretari General del PP a Torrent, càrrec que ostenta des del 5é Congrés del PP celebrat en 2010 amb Vicente Soria com a President i Mª José Català d’alcaldessa. Va renovar en 2013, també amb Soria en la presidència i Amparo Folgado d’alcaldessa, i ho fa en la nova etapa que va començar dissabte passat.

Al costat de Gozalvo, els populars van triar a dos coordinadors del partit que són José Vicente Gallego, expresident de Noves Generacions i Bor Císcar, regidor a l’Ajuntament. El Comité del PP tindrà 5 sotssecretaries: Econòmica que dirigirà Mª Carmen Benavent, Mobilització amb Miguel Monterde, Organització amb Carlos Calatayud, Acció Electoral i Formació amb Carlos Sáiz i l’àrea Social amb Amparo Chust. Aquestes sotssecretaries estaran secundades per diferents secretaries que abasten a tots els sectors de la ciutat, destacant el fitxatge del periodista Aitor Sánchez per part d’Amparo Folgado, per a coordinar l’àrea de Falles, Festes i Cutura.

L’advocada Sonia Roca serà la presidenta del Comité de Drets i Garanties, la regidora Ana Penella serà la valedora de l’afiliat i la exconcejala Pilar Vilanova, Presidenta del Comité Electoral.

A peu de carrer

Una de les principals preocupacions de la nova presidenta és la de situar al Partit Popular en un lloc accessible, cèntric, conegut i obert als veïns de Torrent. Per això, en la primera reunió de la seua executiva va proposar iniciar els tràmits per a una nova seu local, punt primer del seu programa que va ser aprovat ahir per unanimitat.

Integració

La presidenta dels populars, Amparo Folgado, també va proposar integrar al que va ser candidat a la presidència, Arturo García, així com a membres de la seua candidatura. Proposta que va ser declinada pel mateix García, encara que com a regidor, és membre nat de l’executiva local. La mateixa Folgado ha assenyalat que “la proposta d’integració segueix oberta per al moment en què així ho desitge, sumar-se a aquest projecte i treballar junts”.

Folgado ha afirmat que “el partit tindrà sempre les portes obertes per a tots, obertes per a sumar, treballar i proposar iniciatives que milloren Torrent, també per a aquelles persones que en altres ocasions han militat en altres partits polítics”.