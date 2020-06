El PP de Torrent vota en contra de la instal·lació de tarimes de fusta a les terrasses

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Folgado: “des del PP creiem que no és el moment d’exigir als hostalers realitzar una inversió en tarimes de fusta i estructures metàl·liques a les terrasses, per això presentem tres esmenes perquè es retirara aqueixa part de l’ordenança”.

“durant la nostra etapa de govern adaptem més de 1.000 voreres a persones amb mobilitat reduïda i aconseguim que Torrent obtinguera el premi Reina Sofia a l’accessibilitat, però en el cas de les terrasses, pensem que la col·locació d’una rampa de fusta, seria menys costós i igual d’accessible que instal·lar cada dia una tarima de fusta desmuntable com han aprovat”.

El Partit Popular de Torrent va votar en contra de la modificació de l’ordenança de terrasses en el Ple del passat dijous, després d’haver sigut desestimades les seues tres esmenes, les úniques presentades al projecte, que va ser aprovat per PSOE, Ciutadans i VOX.

La modificació de l’ordenança, proposta pel PSOE i finalment aprovada, inclou la prohibició de traure terrasses de bars i restaurants a la calçada i zona d’estacionament. Aqueixa mateixa ordenança assenyala que de manera excepcional i mitjançant un informe tècnic competent es podrà traure terrassa a la calçada, però amb la instal·lació d’una tarima de fusta i una estructura metàl·lica.

Per a la portaveu del PP, Amparo Folgado “des del PP creiem que no és el moment d’exigir als hostalers realitzar una inversió en tarimes de fusta i estructures metàl·liques a les terrasses, per això presentem tres esmenes perquè es retirara aqueixa part de l’ordenança”.

A més, des del PP consideren que “després de més de dos mesos amb tots els establiments tancats per la COVID-19 i les inversions que han realitzat per a adaptar-se a la nova normalitat, ara caldrà sumar la inversió per a adaptar les terrasses a la nova normativa del bipartit socialista i de Ciutadans a Torrent”.

Els populars també assenyalen que “durant la nostra etapa de govern adaptem més de 1.000 voreres a persones amb mobilitat reduïda i aconseguim que Torrent obtinguera el premi Reina Sofia a l’accessibilitat, però en el cas de les terrasses, pensem que la col·locació d’una rampa de fusta, seria menys costós i igual d’accessible que instal·lar cada dia una tarima de fusta desmuntable, com han aprovat”.

Conciliació amb els veïns

Una de les tres esmenes del PP a aquesta ordenança, era la que s’indicara a la porta de cada establiment, el dia de descans i l’horari de la terrassa, per a poder facilitar l’estacionament als veïns, quan la terrassa o l’establiment es troben tancats.

Actualment, en el senyal de cada terrassa s’indica l’horari permés, però no el que realment té cada establiment. L’esmena del PP, també ha sigut desestimada.