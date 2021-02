El PP de València ja ha elegit als primers 28 presidents locals del període congressual impulsat per Vicente Mompó

Print This Post

La primera setmana d’esta fase que es desenvoluparà fins al pròxim 28 de març ha transcorregut amb absoluta normalitat en els conclaves locals

Alzira és la població amb més habitants que ja ha finalitzat l’elecció i José Andrés estarà al capdavant de la direcció local

Mompó agraeix la «sensatesa dels militants» a l’hora de respectar les normes per a emmotlar-se a la situació sanitària que viu el país

El PP de la província de València ha finalitzat hui la primera setmana de celebració de congressos locals que ha suposat l’elecció de 28 presidents dels 265 que s’han de sotmetre a votació fins al pròxim estiu. Aquest període congressual impulsat pel president provincial, Vicente Mompó, com a part fonamental dels seus compromisos programàtics ha transcorregut amb absoluta normalitat i baix estrictes mesures de seguretat.

Tots els congressos locals celebrats fins hui han optat per la fórmula presencial i en aquesta primera fase –que es desenvoluparà fins al 28 de març– tindran lloc quasi un altre centenar d’eleccions, al marge de les citades 28 de la present setmana.

Mompó ha pogut acompanyar a bona part dels triats durant la celebració dels congressos d’aquesta setmana i els ha agraït personalment la «implicació en la construcció d’un projecte sòlid com és el del Partit Popular que té en el treball pels ciutadans i la millora de les seues condicions de vida el seu únic objectiu».

El president provincial ha volgut destacar la «demostració de sensatesa dels militants del partit que han seguit l’estricte protocol de celebració dels congressos per a emmotlar-se a les actuals condicions sanitàries que viu el nostre país».

Esta arrancada de la fase congressual en el PP de la província de València està permetent consolidar estructures que per diverses conjuntures portaven quasi nou anys sense sotmetre’s a la validació de nous projectes emergents, reelecions i consolidació de lideratges.

Per a Mompó el més important és que amb aquests congressos locals el Partit Popular «compleix amb el mandat de cuidar les seues àmplies estructures i atendre el sentir de les seues bases que són la corretja de transmissió en els municipis dels seus principals postulats en defensa dels ciutadans».

Recuperar les institucions

Enfortir i actualitzar l’estructures locals «resulta indispensable per a poder encarar amb unitat i fortalesa les pròximes cites electorals on el Partit Popular de la província de València té posades grans esperances en la recuperació del govern en institucions locals i provincials».

Des d’aqueixos governs, ha insistit Mompó, «podrem aplicar les polítiques del PP que impulsaran, com sempre ho han fet, a una recuperació econòmica i social que s’antulla urgent enfront de la inacció, el desgast i el sectarisme que practiquen els partits d’esquerra».

Fins hui la població d’Alzira és la més gran de totes en les quals el PP ha elegit a una nova direcció local. En este cas serà José Andrés qui ocupe la presidència local en una de les agrupacions que es troba entre les deu més nombroses de la província.

També han tingut lloc els congressos de Chulilla on Vicente Polo ha sigut elegit president; El Perelló on s’ha imposat Juan Botella; Chelva, en el qual ha guanyat Sergio Martínez o Calles que ha elegit com a presidenta local a Mónica Castellote.

Avelino Mascarell, peça clau en la coordinació

El Coordinador Territorial del PP de la província de València i diputat provincial, Avelino Mascarell, ha deixat pas en la presidència local de Xeraco a Bernardino Pellicer i se centrarà així en qüestions orgàniques i serà l’enllaç directe entre les comarques i el president provincial.

José Juan Mascarell en Almisserat o Sebastián Mahiques a Simat de la Valldigna són uns altres dels triats durant aquesta setmana.

Ximo Segarra repeteix

Laura Chulià ha revalidat la confiança del PP de Benetússer al capdavant del qual seguirà en els pròxims anys, mentre que Ximo Segarra, diputat provincial i que a més encapçala el Consell Assessor del president en el PP provincial repeteix al capdavant del partit a Benaguasil, localitat de la qual és alcalde amb la seua llarga i reeixida trajectòria.

A Vilamarxant és el coordinador comarcal de Camp de Túria i alcalde del municipi, Héctor Troyano qui encapçala la direcció local; igual que a Higueruelas repeteix el coordinador comarcal de la regió muntanyenca, Melanio Esteban.

María Jesús García Frigols, per part seua, ha sigut elegida presidenta local d’Estubeny; Salvador Ferrer s’ha imposat en l’elecció de Carcaixent; Joaquín Crespín en Sumacarcer i Tamara Cantó a Catadau.A Serra la nova presidenta local és Rosario Martínez; Teresa Benavent dirigirà la junta local de Llutxent, igual que farà Susana Navarro a Bellús. Al costat d’elles també es converteixen en presidents locals Jorge Escrivá a Rugat i Jaime Soler a Aielo de Rugat.

Miguel Marín encapçala al PP d’Anna; Esteban Vidal liderarà la direcció local de Guadassèquies i Jorge Castelló la de Montixelvo. Finalment, Juan Antonio Díaz encapçalarà la de Dos Aguas; Pedro Cañete presidirà a Gestalgar i Gaspar Pérez a Font d’En Carrós.