El PP demana a la Generalitat reforçar la protecció de les víctimes mentre duren les investigacions judicials

Elena Bastidas assenyala que “els acusats i les víctimes no haurien de conviure en un mateix espai”

La portaveu de Política Social del Grup Parlamentari popular (GPP), Elena Bastidas, ha demanat hui a la Generalitat “reforçar la protecció de les víctimes mentre duren les investigacions judicials”.

Bastidas ha indicat que “la Comunitat Valenciana ha sigut notícia últimament a nivell nacional per diversos casos de maltractaments en residències d’ancians com la de Llíria o per uns altres d’abusos en centres de menors que estan ara jutjant-se”.

Per a la diputada popular “davant aquests senyals d’alarma, al marge de les actuacions judicials, és necessari millorar els protocols d’actuació i modificar la normativa per a donar major garantia i protecció en els centres a les persones més vulnerables”.

Elena Bastidas ha manifestat que “l’actual regulació del règim sancionador de la llei de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana és insuficient perquè no recull determinats tipus de conducta. No és lògic que la persona que presumptament haja pogut cometre un delicte contra la integritat física puga continuar al costat de la víctima fins que es dicte sentència. És necessari que a aqueixa víctima se li puga reforçar la protecció mentre dure la investigació administrativa i la penal”.

La diputada popular ha assenyalat que “és necessari equilibrar la presumpció d’innocència amb la protecció a la víctima, però sempre ha de ser reforçada aquesta última i més tenint en compte que els errors en alguns casos poden ser irrevocables. No es pot imposar a les víctimes la càrrega de conviure amb els seus agressors i afavorint la reiteració o agreujament de la situació”.

En aquest sentit, Bastidas ha recordat que “el PP ja va demanar una comissió d’investigació per a conéixer d’una banda el que ocorria en els centres de menors i, per un altre, amb les denúncies en les residències de majors després de presumptes maltractaments en algun resident”.

Finalment, Elena Bastidas ha indicat que “la societat valenciana necessita que els seus representants polítics puguen cuidar a les seues persones més vulnerables per a tendir a una societat més justa i igualitària”.