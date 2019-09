El PP demana a la resta de partits que es realitze la reunió prevista amb Fridays For Future per a abordar l’emergència pel Clima en la Comunitat

Connect on Linked in

Fa quatre mesos tots els partits signants van acordar reunir-se al setembre per a avançar en aquest tema i fins ara només l’ha demanat el PP

Juan carlos Caballero: “Davant la laxitud de tots els partits polítics valencians, el PP ha volgut portar la iniciativa i proposar una reunió en els pròxims dies perquè la lluita contra el canvi climàtic siga una realitat”

Elisa Díaz: “L’emergència climàtica no és tan emergència per al Botanic”

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), ha urgit a la resta de partits polítics a celebrar la reunió prevista amb el col·lectiu Fridays For Future per a tractar l’emergència climàtica en el nostre territori, tal com es va acordar el mes de maig per tots els partits.

Així, ha recordat que tots els partits de l’arc parlamentari valencià es van sumar al ‘Compromís Polític pel Clima’ subscrit en el Consell Valencià de la Joventut, amb l’entitat #FridaysForFuture, per a reclamar major acció política per part dels governs i representants polítics per a fer front al canvi climàtic.

En el seu apartat número deu l’acord recollia el compromís de “mantindre una reunió amb el col·lectiu Fridays For Future en quatre mesos per a posar en coneixement dels acords ací recollits i realitzar una avaluació d’aquests”.

“Davant la laxitud de tots els partits polítics valencians, el PP ha volgut portar la iniciativa i proposar una reunió en els pròxims dies perquè la defensa de la lluita contra el canvi climàtic en la Comunitat Valenciana no quede reduït a un paper sinó a accions concretes tal com ens vam comprometre”, ha explicat el diputat signant i President de NNGG, Juan Carlos Caballero.

“Quedem pendents de reunir-nos” perquè el Consell “poguera donar compte dels compromisos adquirits, però en aquests quatre mesos ho q els ha preocupat ha sigut l’ocupació de butaques, la creació de quiosquets, el autobombo, i les ajudes a germans del President. L’emergència climàtica no és tan emergència per al Botanic”.

Per part seua, la portaveu de Medi Ambient del PP, Elisa Díaz ha assenyalat que “està molt bé que siguem conscients de l’emergència climàtica, i que així ho manifestàrem en l’acord que signem al maig amb el moviment social Fridays for Future, però creiem que des dels partits del Botánic és des d’on s’ha de promoure donar compliment d’aqueix acord, ja que són ells els qui governen”.

Entre els acords aconseguits es troba la reducció “dràstica d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle”; incrementar els incentius per a dur a terme una Transició Energètica Justa cap a un model cent per cent renovable, descarbonizado i neutre en emissions de gasos d’efecte d’hivernacle; reformular el sistema de mobilitat perquè siga més just socialment i sostenible; donar prioritat pressupostària a la transició ecològica i a la resta de mesures necessàries per a mitigar els efectes derivats del canvi climàtic i adoptar les mesures necessàries per a frenar la preocupant pèrdua de biodiversitat, entre moltes altres.

Per a Elisa Díaz, les declaracions institucionals “estan bé, però quan no vénen acompanyades de fets no serveixen de res, i això és alguna cosa que des del PPCV desgraciadament portem anys advertint”.

Així, ha assenyalat que veiem “com el sector primari que és el que més aporta a la lluita contra el canvi climàtic és asfixiat constantment pel Consell” i ha defensat que “els majors ecologistes són els agricultors, ramaders i pescadors. Aquests últims a més s’han convertit en vertaders gestors de residus amb la retirada de tones de fem dels nostres mars”.

Des del PPCV sempre hem apostat per la valorització energètica que a més té el suport de l’ONU com a forma de gestió de residus útil en la lluita contra el canvi climàtic, ja que els abocadors emeten 19 vegades més CO2 que les plantes de valorització energètica de residus. “Un bon passet del Consell del Botanic, a més de deixar d’asfixiar al sector primari, seria invertir en aquest tipus de plantes, i a millorar les existents, en la línia de la planta de tractament de residus de Algimia-Alfafar que es va fer amb un govern del PPCV”, ha assenyalat Elisa Díaz.