El PP demana a Puig que es posicione en la defensa de l’origen de les bandes de música

El diputat Luis Martínez sol·licita en les Corts una rectificació del Reial decret sobre l’origen de les bandes de música valencianes

El PP ha demanat a Puig que es posicione en la defensa de l’origen de les bandes de música valencianes després de publicar el BOE que tenen el seu origen com a imitació de les agrupacions corals catalanes.

Així mateix, ha presentat una proposició no de llei en Les Corts en la qual s’exigeix al Consell que sol·licite al govern d’Espanya una rectificació del Reial decret 229/2021, de 30 de març, pel qual es declaren les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial.

El portaveu de cultura del Grup Popular en Les Corts, Luis Martínez, ha assenyalat que “no podem tolerar que per al ministeri de Cultura les bandes de música valencianes no siguen més que una còpia d’alguna cosa que venia de Catalunya. És una aberració històrica i un insult a la cultura valenciana”.

Martínez ha explicat que “les agrupacions corals catalanes daten el seu origen en 1.824. D’altra banda, la mateixa Presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana reconeix que en 1709 es va crear el Cercle Musical Primitiva *Albaidense, la primera d’Espanya, i en 1819 la banda civil més antiga d’Espanya, la Primitiva de Llíria”.

Per a Martínez, “novament, el govern de Pedro Sánchez utilitza el BOE com un element al seu servei, reinventant la història o utilitzant-lo com si fora un mitjà de comunicació al seu servei”.

“Des del PP reivindiquem el protagonisme de les bandes de música de la Comunitat Valenciana com a moviment genuí de la nostra Comunitat, sent el primer agent cultural de les nostres províncies”. Per al diputat popular “estem davant un menyspreu evident als milers de músics de la Comunitat. La declaració de les societats musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial és una bona notícia que es veu entelada per aquesta nova cessió a les tesis catalanistes. Puig hauria de reaccionar en lloc de quedar de braços plegats. No pot plegar-se a un govern emmanillat pels nacionalistes catalans”.