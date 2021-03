El PP demana a Sanitat que “actue i prenga mesures” sobre les vacunes de Astrazeneca fins a la resolució de la AEM

Connect on Linked in

El portaveu de Sanitat del GPP, José Juan Zaplana, demana “màxima vigilància i responsabilitat a Sanitat”

El portaveu de Sanitat del Grup Parlamentari Popular, José Juan Zaplana, ha demanat a la consellera Barceló que explique la situació en la Comunitat Valenciana de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 de AstraZeneca que està sent investigat per l’Agència Europea del Medicament i que “actue i prenga mesures” fins a la resolució de la AEM.

“Davant les notícies que es comencen a conéixer davant un lot que provocat algun tipus de reacció i que hi ha altres comunitats que han paralitzat la distribució d’aqueix lot de vacunació com Andalusia volem demanar explicacions directes de com està la situació d’aquesta vacuna i que prenga alguna decisió. No hauria d’anar a remolc també en aquest tema com fa des de l’inici de la pandèmia”, ha indicat.

José Juan Zaplana ha assenyalat que els ciutadans volen saber “si hi ha localitzades vacunes d’aquests lots que han generat aquest conflicte, com es procedirà i si es posaran en contacte amb les persones que ja han rebut aqueixes vacunes per a fer un seguiment especial davant els problemes de salut que s’ha detectat en alguns casos fora de la nostra Comunitat i que s’estan derivant en esdeveniments trombóticos després de la seua administració”.

“Estem veient des del primer dia com en la pandèmia ha fallat la gestió en la conselleria, ha faltat la previsió, no es va fer apilament de EPIS, no es tenia control de l’índex de contagis, van fallar els protocols, no va haver-hi previsió, el sistema va estar desbordat, van faltar els test en les proves PCR, els professionals s’han sentit maltractats, el caos en els protocols… i no volem que tornen a fallar, que actuen i prenga mesures”.

Finalment, el portaveu popular ha incidit en l’obligació d’informar per part de la Conselleria. “Demanem màxima vigilància i responsabilitat a Sanitat”.