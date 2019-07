El PP demana explicacions a Educació per “el malson d’estiu” dels docents a l’estranger

Connect on Linked in

La portaveu popular Beatriz Gascó denúncia “el lamentable estat d’abandó” dels docents becats per Educació a Irlanda

Els professors presenten desenes de queixes pel descontrol de les Estades a l’Estranger 2019

“Això és el que a Puig i Marzà els preocupa el seu professorat”

La portaveu d’Educació del Grup Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciat “el lamentable estat d’abandó en què es troben els professors becats per la Conselleria d’Educació a Dublín dins del programa d’estades a l’estranger”.

La portaveu popular ha sol·licitat la compareixença en les Corts del responsable de formació del professorat en la Conselleria d’Educació després de conéixer-se les denúncies i queixes presentades pels docents davant la Conselleria d’Educació per la situació tercermundista de les Estades a l’Estranger 2019 a Irlanda.

“Demanarem que se’ns passen des d’Educació totes les queixes que han remés els professors perquè és una vergonya la situació en la qual es troben aquests docents i que en tot aquest temps no se’ls hagen donat solucions i no s’haja actuat. Això és el que al Consell de Puig i Marzà els preocupa el seu professorat”.

Beatriz Gascó ha manifestat que “li preguntarem al responsable de formació com pensen compensar les penúries que els estan fent passar als professors, quines mesures adoptaran perquè aquesta situació no es repetisca en un futur i, en tercer lloc, exigirem que s’assumisquen responsabilitats polítiques perquè la falta de gestió està tenint unes conseqüències escandaloses en el professorat”.

Per a Gascó, “més que “Estades a l’estranger 2019” s’està convertint en “Un malson d’estiu” per a desenes de professors. “Les irregularitats són múltiples. Hi ha hagut problemes en el viatge, en l’allotjament amb falta d’habitacions, absència de personal per a donar instruccions, caos en els menjars, insalubritat, o –entre altres- instal·lacions tercermundistes”.

Per a Beatriz Gascó, “el pitjor de tot és la sensació d’abandó i desemparament dels docents. Marzà els ha deixat solos i la Conselleria abans de res això ni està ni se li espera i no ha donat cap solució ni explicació. S’amaguen i donen llargues. És evident que el plurilingüisme i les estades formatives no són una prioritat per a Marzá on tot és descontrol, mala organització i falta d’organització”.