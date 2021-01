El PP demana la dimissió de l’alcalde de Rafelbunyol després de ser “el primer alcalde a vacunar-se d’Espanya”

Connect on Linked in

L’alcalde Fran López, de 29 anys, també és el secretari general de Joves Socialistes



El president popular del PP a Rafelbunyol, Alfonso Benito, qualifica d’escàndol que “se salte tots els protocols i els criteris per a administrar la vacuna del covid”

El president del PP de Rafelbunyol, Alfonso Benito, ha demanat la dimissió immediata de l’alcalde socialista de Rafelbunyol i actual secretari general de Joves Socialistes, Fran López, per ser “el primer alcalde vacunat d’Espanya”, el mateix dia que va començar la vacunació.

“Si Batiste Martí, un home de 81 anys resident en la residència Verge del Miracle de Rafelbunyol, va ser el primer valencià que va rebre la vacuna el diumenge 27 de desembre, López va ser el primer alcalde a fer-ho també aqueix mateix matí malgrat, els seus 29 anys, gaudir de bona salut” ha assenyalat el president popular.

Des del grup municipal popular han demanat explicacions a l’alcalde “qui ha reconegut els fets escudant-se en què és una residència municipal i ja s’havien vacunats els residents i el personal.

El popular Alfonso Benito ha qualificat els fets de “escandalosos per saltar-se tots els protocols i els criteris per a administrar-la. Cal posar en primer lloc a les persones de major risc, als majors del nostre municipi, i al personal sanitari, no a l’alcalde del municipi. El fet en si al qual l’alcalde intente llevar ferro i dir que ho va fer per a donar exemple és una altra excusa barata perquè, qui tant fa gala de transparència, va tractar d’ocultar-ho i en cap moment el va fer públic. Estem davant una mostra clara que anteposa el seu propi interés al dels veïns, estant disposat a llevar vacunes a gent que el necessita més que a ell i a persones que s’estan jugant la vida”.

El propi Ajuntament va emetre un comunicat agraint a tot el personal de salut que el va fer possible: “amb la vacunació comencem a veure la llum al final del túnel” sobretot l’alcalde. “Sembla que la salut de l’alcalde està per davant de la d’altres veïns. No ens valen les seues disculpes amb la boca xicoteta sinó que ha d’assumir responsabilitats polítiques pels seus errors i marxar-se”, ha conclòs Benito.