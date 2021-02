El PP demana l’ajornament de la imposició lingüística en els centres per la pandèmia

Connect on Linked in

La portaveu d’Educació del GPP, Beatriz Gascó, anuncia que el PP derogarà l’actual Llei lingüística que imposa el model únic en Educació

· Demana respecte a la legalitat, a la nostra diversitat i les zones castellà parlants

· “El PSOE ha venut als valencians al nacionalisme més radical”

El PP ha demanat l’ajornament de la imposició lingüística en els centres per la pandèmia.

Ho ha sol·licitat en el ple de les Corts a través d’una proposició per a suspendre l’aplicació de la llei de la imposició lingüística en secundària prevista per al pròxim curs i garantir així el respecte a l’opinió dels alumnes i les famílies que no poden reunir-se per la pandèmia.

La portaveu d’Educació del Grup Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha demanat “que s’ajorne al següent curs com ja es va fer el curs passat per aquest motiu. Però al final, faran el que els de la gana a PSPV i Compromís. Se salten la pandèmia per a imposar els projectes lingüístics”.

En aquest sentit, la diputada popular ha anunciat que “cada vegada que el Consell atempte contra els drets de les famílies, el PP estarà enfronte per a detindre el sectarisme i el corró del Botànic. Si no rectifiquen, des del PP acudirem de nou als tribunals per a frenar-los. Cal defensar el valencià però respectant la legalitat, la nostra diversitat i les zones castellà parlants. Cal promoure el valencià no imposar-lo. I això és el que el Botánic no entén que el coneixement i l’ús de la llengua no ha de ser mai una imposició”.

Per a Gascó, “el més trist d’aquesta situació és que no els importa imposar la ideologia a l’aprenentatge. Els és igual que s’aprenguen les tres llengües. Es margina el castellà i s’imposa el valencià en tots els àmbits, els agrade o no als centres. El model de Puig no s’ajusta a dret, tal com va dir el TSJCV. Però l’esquerra va fer després una llei per a saltar-se a la Justícia. Han hagut de fer paranys per a aplicar el seu model lingüístic”.

Beatriz Gascó ha anunciat que “aquesta Llei de la imposició lingüística serà la primera que derogarà el PP quan governe, i així tindre una normativa lingüística que s’ajuste a dret. Demanem que es donen les garanties de participació necessàries a l’hora d’aprovar el projecte lingüístic de centre. Si no es va poder fer l’any passat, aquest curs tampoc. Demanem que el castellà puga continuar sent llengua vehicular perquè bandejar el castellà de les aules no té res de pedagògic”.

En la proposició se sol·licita, entre altres coses, que els projectes lingüístics de cada centre es facen amb criteris objectius. “Demanem que es facen basant-se en la consulta a les famílies, la planificació i els resultats acadèmics, i també que hi haja oferta suficient perquè puga haver-hi llibertat. No es poden arrabassar drets i discriminar per qüestions lingüístiques”.

La portaveu popular ha assenyalat que “hi ha moltes persones que només demanen que els respecten. Per molt que s’obstine l’esquerra, el PSOE ha venut als valencians al nacionalisme més radical. Continuen dient que tot està bé malgrat que la Conselleria d’Educació té més de trenta sentències en contra. Han venut l’educació dels nostres fills al nacionalisme”.

Per a Gascó, “la llei de la imposició lingüística és una llei mordassa. Els grups han de decidir si defensen la participació o el corró, la llibertat o la imposició. Els protagonistes són les famílies que exigeixen llibertat i els alumnes que veuen calcigats els seus drets”.