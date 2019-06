El PP demana que el valencià “no siga motiu d’exclusió sinó un mèrit perquè la Comunitat compte amb els millors”

Connect on Linked in

“Cal posar fi a les imposicions lingüístiques perquè els nostres professionals siguen els millors per damunt dels requisits que tracten de limitar la funció pública valenciana”

Demana que es puga compatibilitzar l’aplicació de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, “amb el dret que tenen els valencians a comunciarse en qualsevol de les dues llengües oficials”

El Grup Parlamentari Popular (GPP) ha presentat una iniciativa en les Corts perquè en aquesta nova Legislatura la llengua valenciana “no siga un requisit excloent per a accedir a una ocupació pública i sí un mèrit ponderat” segons les funcions a desenvolupar i la Comunitat no prescindisca dels millors professionals que vulguen treballar en la Comunitat per “barreres impeditives” del Consell.

Així es deprende d’una iniciativa presentada pel portaveu adjunt Miguel Barrachina i el diputat Adrián Ballester perquè “no pot discriminar-se als empleats públics en el seu accés o promoció per raó de llengua”. “Pretenem que el que es demane als nostres professionals és que siguen els millors per damunt dels requisits que tracten de limitar la funció pública valenciana”.

En aquest context, el PP considera que la Comunitat Valenciana “no pot prescindir dels millors professionals, tant nacionals com internacionals en un món globalitzat i de màxima especialització on els grans professionals (sanitaris, educadors, enginyers, advocats, assistents socials, arquitectes..), acudeixen on millor poden desenvolupar la seua professió sense que els siguen imposats requisits lingüístics que ni el sector públic valencià ni el privat han exigit mai, ni als nostres veïns ni als quals aspirem a atraure, per la seua excel·lència, a la nostra Comunitat”.

En la proposta s’insta al Consell a “no fer cap modificació legislativa que exigisca el requisit lingüístic com a obligatori, excloent, limitatiu o condicionant i garantisca i respecte en l’accés, concursos i promoció per a tota la funció pública autonòmica els principis de mèrit, igualtat i capacitat establits en la Constitució i en la llei de l’empleat públic”.

El PP també reclama en la proposta que “es puga compatibilitzar l’aplicació de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, amb el dret que té tot ciutadà a actuar davant l’administració de la Generalitat en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat”.

“Això permetria prevaldre el grau de coneixement del valencià en la valoració o com a mèrit en funció del lloc de treball, sense que això siga un requisit impeditiu que excloga de l’accés, concursos o promoció en la funció pública valenciana als castellanoparlants, ni en els territoris d’aqueix predomini lingüístic, o als qui no disposen dels títols d’acreditació del coneixement del valencià”.