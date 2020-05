El PP demana que es cree el “usuari ocasional” de TorrentBici i que s’implante el pagament per servei i sense alta, en cada terminal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La portaveu del PP, Amparo Folgado, ha presentat una moció aquest matí a l’Ajuntament de Torrent, perquè es cree la figura de l’usuari ocasional de TorrentBici i s’implante el pagament a través de targeta de crèdit o telèfon mòbil, sense alta, en cada estació de bicicletes.

“Volem que es potencie l’ús de la bicicleta pública i es facilite l’ús per a usuaris esporàdics i per a aquells veïns que, sense haver sigut usuaris abans, decidisquen provar el seu ús, abans de ser abonats al servei”, ha explicat la portaveu del PP, Amparo Folgado.

El servei de *TorrentBici torna hui, després de dos mesos suspés per l’Estat d’alarma i serà d’ús gratuït fins a final de 2020. Els populars aplaudeixen aquesta iniciativa i per això, també han sol·licitat en la moció que, se suspenga fins a final d’any també, el pagament per l’alta d’abonat al servei. “Creiem que cancel·lar el pagament de l’alta d’abonat, afavorirà també la incorporació de nous usuaris al servei de TorrentBus”.

Aquestes mesures van ser proposades pel Grup municipal del PP en el “Pla Reactiva Torrent” que van presentar públicament la setmana passada i en el qual també sol·licitaven la posada en funcionament, de nou de TorrentBici amb desinfecció diària de cada bicicleta i de la terminal situada en cada estació de la ciutat.

El “usuari ocasional” és una figura d’usuari de bicicleta pública que ja està implantat en ciutats com Madrid, que ja permeten el pagament per servei, sense alta en el sistema, podent pagar amb targeta de crèdit o tecnologia *NFC des del mòbil, en el moment en el qual decideixen llogar una bicicleta. És una modalitat de lloguer més ràpida i fàcil, que afavoreix l’ús de la bicicleta pública, segons afirmen els populars.