El PP demana que es modifiquen les bases de les Ajudes Parèntesi, per deixar fora a molts autònoms i empreses de Torrent

Connect on Linked in

Folgado: “les bases de les Ajudes Parèntesi aprovades per decret d’alcaldia deixen fora a molts autònoms i empreses de Torrent afectades per la pandèmia i les mesures restrictives del Consell, per tindre més de 10 treballadors o no tindre el domicili fiscal a la ciutat, encara que l’activitat sí que la realitzen a la nostra ciutat”.

“des del Partit Popular creiem que a ingressos zero, ha d’haver-hi imposats zero, per tant, si des dels governs socialistes es tinguera clar això, no faria falta cap línia d’ajudes, però ja que no ho tenen clar, aquestes ajudes han d’arribar a tots i no sols a uns pocs autònoms o empreses”.

El Partit Popular de Torrent ha registrat hui una moció a l’Ajuntament de Torrent en la qual sol·licita una modificació de les bases per a optar a les Ajudes *Parèntesi, dins del Pla Resistir, fent-se eco de les reivindicacions de les associacions de comerç i de les d’hostaleria de la ciutat de Torrent.

La portaveu dels populars, Amparo Folgado ha afirmat que “les bases de les Ajudes Parèntesi aprovades per decret d’alcaldia deixen fora a molts autònoms i empreses de Torrent, afectades per la pandèmia i les mesures restrictives del Consell, per tindre més de 10 treballadors o no tindre el domicili fiscal a la ciutat, encara que l’activitat sí que la realitzen a la nostra ciutat”.

Els populars després d’haver-se reunit amb l’Associació de Comerciants i Serveis de Torrent, reunió a la qual va assistir Folgado al costat del senador Fernando de Rosa i la Secretària General de Confecomerç, Amparo Barroso, així com el contacte amb l’Associació Torrent Comercial i l’Associació Hostaleria de Torrent, han presentat una moció en la qual recullen les reivindicacions d’aquestes associacions de la ciutat.

Des del PP es demana a l’alcalde de Torrent, que modifique les bases de les Ajudes Parèntesi, ampliant el termini de sol·licitud de les ajudes. També sol·liciten que s’exonere d’acreditar als beneficiaris que no tenen deutes amb l’administració, una mesura que van pactar els representants del comerç amb el Consell de Puig.

Des del PP de Torrent, també es demana, que els sol·licitants no hagen d’acreditar el seu domicili fiscal a Torrent, perquè aquest requisit deixa fora a molts autònoms o empreses, que exerceixen la seua activitat a la ciutat, paguen els seus impostos a l’Ajuntament de Torrent, creguen riquesa a la ciutat i contracten veïns de la capital de l’Horta Sud, però no poden accedir a aquestes ajudes en tindre el domicili fiscal anara de la ciutat. Pel que des del PP es demana que s’incloga únicament la identificació del domicili de l’activitat.

D’altra banda, els populars reclamen que s’elimine de les bases publicades pel Consell, la referència que només podran ser beneficiaris els autònoms o microempreses amb un màxim de 10 treballadors. Folgado afirma que “a Torrent hi ha restaurants, gimnasos i empreses amb més de 10 treballadors que s’han vist obligats a tancar per les restriccions del Consell o del Govern i no poden acollir-se a aquestes ajudes per culpa d’aqueix requisit, que des del PP creiem que s’ha de modificar”.

A més, els populars reclamen que s’inste el Consell de Ximo Puig a incloure més sectors que no entren en les actuals bases marc i que aquestes ajudes siguen segons la pèrdua de facturació i no sols aquelles empreses que han hagut de tancar o cessar.

La portaveu dels populars, Amparo Folgado ha assenyalat també que “des del Partit Popular creiem que a ingressos zero, ha d’haver-hi imposats zero, per tant, si des dels governs socialistes es tinguera clar això, no faria falta cap línia d’ajudes, però ja que no ho tenen clar, aquestes ajudes han d’arribar a tots i no sols a uns pocs autònoms o empreses”.