El PP demana que l’Ajuntament de Torrent sol·licite Brigades Forestals de la Diputació de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Folgado: “els pulmons de l’Horta de València són el Vedat i la Serra Perenxisa i mereixen comptar amb una brigada forestal de la Diputació de València, des del PP l’exigirem i esperem que tota la corporació local i provincial se sumen a la nostra iniciativa, ara que tindrem un diputat provincial de Torrent en el govern de la Diputació, podrà aconseguir-lo si hi ha voluntat política”.

Després de l’aprovació en el Ple Ordinari del mes de juliol, d’una moció que incloïa una esmena del Partit Popular, per a la creació i posada en marxa d’una Brigada de neteja forestal permanent per al Vedat a la fi de 2019, els populars han presentat una moció perquè el consistori sol·licite a la Diputació de Valenciana, una brigada forestal per a Torrent.

La portaveu del PP, Amparo Folgado ha afirmat que “amb independència de la creació d’una brigada municipal per al Vedat, Torrent compta amb 12,64 km2 de terreny forestal, un 18% de tot l’extens terme i ha d’optar a tindre una brigada de Divalterra”. A més, subratlla que “Torrent compta amb el paratge natural de la Serra Perenxisa que inclou la reserva de fauna del barranc de l’Horteta, Muntanya-Vedat, àrees recreatives, senderes, rutes cicloturistas en zones forestals i fins a 36 nuclis de població a menys de 500 metres de la zona forestal, per la qual cosa precisa de treballs de prevenció enfront d’incendis de forma continuada durant tot l’any i es pot crear un Pla de Treball per a aquesta brigada”.

Per al PP, “Torrent ha fet els deures en aquests anys”, amb l’aprovació del Pla municipal de prevenció enfront d’incendis forestals aprovat sota el mandat de Folgado en 2013, el Pla d’Autoprotecció del Vedat amb el seu pla d’evacuació, instal·lació d’hidrants per tot el terme i la instal·lació de canons SIDEINFO durant la primera legislatura del PP, l’adquisició de canons SIDEINFO portàtils, així com la instal·lació del sistema SENTICNEL en l’última legislatura.

Per a Folgado, “no podem pensar que ja està tot fet, el propi Pla de prevenció d’incendis forestals assenyala les accions a realitzar i és necessari que hi haja un manteniment permanent de bosc baix, franges de seguretat entre la zona boscosa i els habitatges, pistes forestals, cunetes, tallafocs, podes, control d’hidrants, manteniment de franges de seguretat en barrancs i neteja de parcel·les, entre altres mesures”.

Per tot això, el PP de Torrent ha presentat al Ple aquesta moció “perquè l’Ajuntament sol·licite a la Diputació, una brigada forestal”. Per als populars, “la futura brigada municipal al costat d’una brigada de Divalterra, poden fer un gran treball en la superfície forestal de Torrent”. La Diputació de València compta amb 56 brigades forestals i amb quasi 600 brigadistes que contribueixen amb els ajuntaments de la província en la prevenció d’incendis forestals, realitzant labors de prevenció i extinció d’incendis.

Per a Folgado “els pulmons de l’Horta de València són el Vedat i la Serra Perenxisa i mereixen comptar amb una brigada forestal de la Diputació de València, des del PP l’exigirem i esperem que tota la corporació se sume a la nostra iniciativa, ara que tindrem un diputat provincial de Torrent en el govern de la Diputació, podrà aconseguir-lo si hi ha voluntat política”.