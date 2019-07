El PP demana que s’atenguen les necessitats del barri Verge de la Macarena de Torrent

Connect on Linked in

El Partit Popular, després de reunir-se amb veïns del barri Verge de la Macarena de Torrent, també conegut com «la finca de l’alcalde» a l’altre costat de les vies del metre, ha registrat diferents sol·licituds a l’Ajuntament de Torrent, sol·licitant a l’equip de govern socialista que atenga les peticions d’aquests veïns.

El passatge subterrani que dóna accés al barri, per davall de les vies del metre, segons denuncien els veïns es troba sense punts de llum i algunes de les plaques del sostre han caigut, per la qual cosa els cables estan a la vista. A més, els embornals de les rampes estan tapats davant la falta de neteja.

D’altra banda, aquests veïns denuncien la falta de fanals en l’accés al barri des de la Ronda del Safranar. El regidor del PP José Gozalvo denúncia que «no existeix cap fanal entre la rotonda del Safranar i el barri, per la qual cosa els veïns han d’anar a les fosques gran part de l’any». És una via molt utilitzada a les vesprades, per les persones que salen a passejar o a fer esport per la Ronda del Safranar.

A més, els veïns han sol·licitat que es netege un solar situat al carrer Miguel Servet, en el qual l’herba seca aconsegueix un metre d’altitud.