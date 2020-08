El PP demana que s’incremente la neteja i desinfecció de parcs a Torrent davant l’augment de casos de coronavirus

Connect on Linked in

Folgado: “sabem que s’ha contractat dues persones per a realitzar les labors de desinfecció, dues amb motxilla i una tercera persona amb bicicleta però des del PP creiem que són insuficients per a una població de més de 80.000 habitants. Més encara si com ens comenten alguns veïns, no estan realitzant aqueixa labor de desinfecció durant tota la jornada laboral, ja que també realitzen unes altres”

“Cada dia rebem queixes per l’acumulació d’estris, per la qual cosa demanem que es reforce també la recollida d’andròmines i es promocione l’ús dels dos ecoparcs de la ciutat”

El Grup municipal del Partit Popular de Torrent reclama a l’equip de govern socialista que s’intensifiquen les labors de desinfecció i neteja davant l’augment de casos positius per coronavirus a la ciutat. Especialment i segons el seu portaveu, Amparo Folgado, en parcs i places. “Davant els rebrots i l’augment de casos positius a la ciutat, és especialment necessari que es reforce la desinfecció i la neteja en places i parcs infantils, ja que a l’estiu són les zones més concorregudes, sobretot si hi ha terrasses” ha afirmat Folgado.

3 persones per a desinfectar Torrent en aquests moments són insuficients

Folgado també ha remarcat que “sabem que s’ha contractat dues persones per a realitzar les labors de desinfecció, dues amb motxilla i una tercera persona contractada anteriorment que va amb bicicleta però des del PP creiem que són insuficients per a una població de més de 80.000 habitants. Més encara si com ens comenten alguns veïns, no estan realitzant aqueixa labor de desinfecció durant tota la jornada laboral, ja que també realitzen unes altres”. És per això que els populars tornaran a reclamar en el pròxim Ple, el contracte de la neteja i el de contractació d’aquestes persones, que haurien de dedicar tota la jornada laboral a realitzar labors de desinfecció per a evitar la transmissió del coronavirus.

Augment de la recollida d’estris

Folgado ja va reclamar el mes de juliol que es realitzara una campanya d’ús i promoció dels ecoparcs a Torrent, alguna cosa que no sols no s’ha realitzat per part del govern socialista, sinó que dia a dia augmenten les queixes veïnals per l’acumulació d’estris en la via pública i al costat dels contenidors.

“Aquesta no és la imatge que volem per a Torrent i cada dia rebem queixes per l’acumulació d’estris, per la qual cosa demanem que es reforce també la recollida d’andròmines i es promocione l’ús dels dos ecoparcs de la ciutat” ha remarcat Folgado.

Abans de l’inici de l’estat d’alarma, la portaveu dels populars a Torrent, Amparo Folgado, va presentar un decàleg d’accions a realitzar per part del consistori per a la desinfecció de les vies públiques, així com també, abans de presentar el Pla d’Actuació Municipal, Folgado va presentar el Pla Reactiva Torrent. Moltes d’aquestes propostes van ser incloses en el PAM i aprovades per tots els grups municipals. Entre totes les propostes, es trobaven les relatives a la millora en la neteja, l’increment de la desinfecció en vies públiques, parcs infantils, places i elements més utilitzats de mobiliari urbà com a agafadors de contenidors, gronxadors i bancs, entre altres, que vénen reclamant els populars la seua neteja diària.