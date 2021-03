El PP demana que Torrent sol·licite les ajudes de la Conselleria per a l’adquisició d’habitatges antics, les restaure i les pose en règim de lloguer a famílies i joves

Connect on Linked in

“El Centre Històric, l’Ermita, l’Alter i el Poble Nou són barris tradicionals de Torrent que hem de cuidar i intentar fixar població jove, per a evitar la seua despoblació, envelliment de la població i ocupació d’habitatges”.

El Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent ha demanat al govern municipal que s’aculla al Pla Adha i al Pla Recuperem Llars de la Conselleria d’Habitatge. La portaveu dels populars ha afirmat que “aquests plans de la Generalitat estan d’acord amb el programa electoral del PP de Torrent, on proposàvem que l’Ajuntament adquirira habitatges buits en els barris de l’Alter, l’Ermita, Poble Noy i el Centre Històric per a rehabilitar-les i posar-les en lloguer per a joves i famílies joves de la nostra ciutat, de manera que es rejovenira aquests barris tan afectats per la despoblació i l’ocupació il·legal d’habitatges”.

El Pla Adha està dotat amb 10 milions d’euros per a l’adquisició d’habitatge per part dels ajuntaments i el Pla Recuperem Llars compta amb 5 milions d’euros. En el cas de Torrent, a l’ésser un municipi de més de 50.000 habitants, la conselleria subvenciona fins al 60%.

Precisament l’Associació de Veïns Ramón y Cajal va sol·licitar a tots els grups polítics municipals, un pla per a la revitalització i rejoveniment del barri, molt afectat per la despoblació, l’envelliment de la població i l’ocupació il·legal. Només el Partit Popular es va fer ressò d’aquestes propostes i les va incloure en el seu programa electoral en les eleccions de 2019.

L’Ajuntament no ha construït cap habitatge públic en règim de lloguer o VPO des que governa el PSPV. Va ser l’anterior govern del Partit Popular qui va construir els edificis M-26, M-28 i Gabriela Mistral, els últims construïts pel consistori.

L’Ajuntament va anunciar que es preveu construir un edifici destinat al lloguer d’habitatges públics en règim de lloguer en la Pl. Marquesat i els populars van votar a favor del canvi d’ús de la parcel·la en el Ple. Però segons assenyala el seu portaveu “des del PP apostem més per l’adquisició i rehabilitació d’habitatges en barris tradicionals de Torrent i oferir-les en lloguer a famílies joves amb fills i a joves que desitgen emancipar-se, que a construir nous edificis”, ja que segons apunta Folgado “el Centre Històric, l’Ermita, l’Alter i el Poble Nou són barris tradicionals de Torrent que hem de cuidar i intentar fixar població jove, per a evitar la seua despoblació, envelliment de la població i ocupació d’habitatges”.

Folgado també ha afirmat que “ja que el nostre alcalde és tan aficionat a l’adquisició de solars, locals, edificis i palauets sense saber quin ús li donarà posteriorment, preferim que l’Ajuntament adquirisca habitatges que puguen destinar-se al lloguer i almenys, que es puguen beneficiar els veïns de Torrent”.