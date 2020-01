El PP demana un pla quinquennal per a instal·lar contenidors soterrats a Torrent

Print This Post

La proposta que figurava en el programa electoral del PP i per a la qual han presentat una esmena en el pressupost, forma part del document “En l’Essencial Coincidim” en el que van treballar PP, Compromís i VOX a l’inici de l’actual legislatura, per a presentar mocions de consens, que milloren Torrent i puguen ser aprovades per tots.

La portaveu del PP, Amparo Folgado, ha presentat una moció a l’Ajuntament de Torrent per a la creació d’un Pla quinquennal per a la instal·lació de Contenidors Soterrats a la ciutat. Aquesta proposta formava part del programa electoral amb el qual els populars es van presentar a les Eleccions Municipals de 2019, a més, forma part del document elaborat pels grups municipals i denominat “En l’Essencial Coincidim”. Aquest document es va elaborar a principis de l’actual legislatura, en el qual es va posar en comú, els punts coincidents entre els programes electorals de tots els grups municipals i a les reunions en la qual es va convidar a tots els grups, van assistir els portaveus del PP, Compromís i VOX.

La portaveu del PP, Amparo Folgado ha destacat que “creiem que s’ha d’identificar els punts en els quals aquest tipus d’illes ecològiques són més necessaris i dotar de pressupost anual, per a poder instal·lar-los de manera gradual”.

En una de les esmenes al Pressupost 2020, el Grup Municipal del Partit Popular ha sol·licitat que es dote de crèdit una partida per a invertir en el soterrament de contenidors al llarg d’enguany.

Els principals avantatges d’aquest sistema de recollida de residus sòlids urbans, per al Partit Popular de Torrent són una major capacitat de recollida, “en estar soterrats es pot incrementar la capacitat dels contenidors”. L’estètica també és millor en unificar els colors i grandàries de cadascuna de les boques que apunten, evitant acumulació de residus en la superfície i millorant la salubritat de la via pública en la qual se situen. Per al PP, també és un altre avantatge que “incrementen la seguretat viària, en millorar la visibilitat respecte a una illa de contenidors tradicionals”.

Torrent ja compta amb illes ecològiques soterrades en diferents barris com als carrers València, la zona del Xenillet, Camí Reial, Fra Antonio Panes, Baviera, Verge de l’Olivar, Pare Prudencio, Pintor Genovés, Sis de Desembre, Plaza Sant Jaume, Gómez Ferrer i l’encreuament de Sant Valeriano amb l’Avinguda al Vedat.

Aquesta és la primera moció que es presenta a l’Ajuntament de Torrent, fruit del consens entre els diferents grups municipals i arran del document “En l’Essencial Coincidim”, per la qual cosa Folgado espera que “tots els grups polítics municipals puguen sumar-se i aprovar-la”.