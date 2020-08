El PP demanarà en les Corts que s’inste els diputats del Congrés a no convalidar el Decret llei que confisca els estalvis dels municipis

Connect on Linked in

La diputada María José Catalá presenta una Proposició No de Llei en la qual es demana al Govern que permeta als ajuntaments gastar el 100% del romanent de tresoreria a pal·liar les conseqüències del Covid-19

· “El Decret llei aprovat per Pedro Sánchez és una cacicada i un atac a l’autonomia local financera dels municipis que no es pot consentir”

· “L’esquerra de les Corts haurà de retratar-se votant: o diuen sí a la confiscació d’uns 400M€ d’estalvis dels valencians o diuen sí a l’autonomia i llibertat dels Ajuntaments”

· També se sol·licita un fons extraordinari d’ajudes , independent i que no estiga condicionat, per a finançar les pèrdues que està patint el transport públic a conseqüència de la pandèmia

La diputada del Grup Parlamentari Popular, María José Catalá, ha registrat hui en les Corts una Proposició No de Llei de tramitació d’especial d’urgència per a exigir als diputats del Congrés que no convaliden el Reial decret llei aprovat aquesta setmana pel Govern i que pretén confiscar els estalvis dels ajuntaments.

“És una cacicada del Sr. Pedro Sánchez que atenta contra l’autonomia local financera dels municipis i que no es pot permetre. Als alcaldes se’ls ha de donar llibertat per a invertir a rescatar als seus veïns i no se’ls pot fer xantatge perquè cedisquen els seus estalvis a canvi d’un préstec que no se’ls retornarà fins dins de 15 anys”, ha assenyalat.

Catalá ha assenyalat que “és important que les Corts donen un missatge de suport als nostres municipis. El Botànic s’haurà de retratar en les Corts: o està favor del xantatge i de la confiscació dels estalvis dels valencians o està a favor de la llibertat i l’autonomia dels nostres ajuntaments”. Cal recordar que la Federació Valenciana ha xifrat el superàvit dels consistoris de la Comunitat Valenciana en uns 400 milions d’euros.

La diputada ha assenyalat que el Govern ha donat clares mostres que “no és de fiar”. La Federació de Municipis i Províncies amb els únics suports a favor del PSOE va aprovar un acord en el qual el Govern havia de retornar la totalitat dels romanents en el termini de 10 anys. “No obstant això, l’endemà en el BOE es va ampliar aqueix termini a 15 anys. No han tardat ni un dia a trencar l’acord”.

Entre els punts d’acord, la diputada del PP sol·licita la creació d’un fons de 5.000 milions en ajudes directes i incondicionades a les Entitats Locals i de fons específics per valor de més de 1.000 milions d’euros per a compensar el dèficit en els serveis de transport públics i per a cobrir el cost de la col·laboració de les Entitats Locals en la gestió de l’Ingrés Mínim Vital. “Han de ser fons independents i que no estiguen condicionats a cap mena de cessió de romanents”, ha assenyalat.