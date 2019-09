El PP denúncia el lamentable estat dels poligonos industrials

Connect on Linked in

Un abandó asi fa que hagen empreses que no vulguen instal·lar-se a la ciutat aquestes zones són clau en la economia local i han de mantindre’s

Seguint amb el treball que porta realitzant el PP des de l’oposició, ens hem fet un volt pels polígons industrials d’Alzira per a comprovar la seua situació. No ha sigut molt difícil adonar-se de l’estat lamentable i d’abandó d’aquestes zones tan importants per al desenvolupament econòmic de la ciutat, fet que sembla ser no té gens d’importància per a l’actual equip de govern.



– Estat lamentable del paviment asfàltic

– Abocaments d’enderrocs, diferents estris, etc.

– Creixement d’herbes en les voreres.

– Robatori de tapes en diferents arquetes.

– Mal estat de les voreres, brutícia,

-Herbes als carrers i voreres.

– Lamentable estat de la rotonda d’entrada al polígon que dóna accés a la I.T.V.

Des del PP sol·licitem a l’equip de govern que deixen de malgastar els diners i que netegen i mantinguen en condicions els diferents polígons. Caldria preguntar-nos: Quines empreses voldrien instal·lar-se a la ciutat veient l’estat dels polígons? Considerem que aquests treballs corresponen a una bona inversió, amb la finalitat d’atraure empreses amb el consegüent benefici per a Alzira