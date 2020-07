El PP denúncia la insalubritat dels contenidors a Torrent, demana major freqüència de recollida i una campanya d’ús d’ecoparcs

Connect on Linked in

El Grup Popular ha denunciat una vegada més la brutícia i insalubritat que es genera al voltant de les illes de contenidors a Torrent. Segons denúncia la portaveu dels populars, Amparo Folgado “d’algun temps ençà, s’ha generalitzat l’acumulació de tota mena d’estris i residus al voltant dels contenidors, en moltes parts de la ciutat, com vénen denunciant els veïns i ens fan arribar en fotos”.

A més, els populars demanen que s’incremente els dies de recollida dels contenidors de reciclatge, ja que “al costat de la brutícia que es genera entorn als contenidors, hi ha bosses amb cartons i envasos que no caben en els contenidors i són deixades en els voltants, per la qual cosa es fa necessari incrementar els dies de recollida”.

Un altre problema afegit són les restes de poda que en zones com El Vedat i les urbanitzacions repartides pel terme municipal, on s’acumulen grans bosses amb restes de poda durant la setmana al costat dels contenidors.

La portaveu del PP, Amparo Folgado s’ha fet un volt aquest matí per diferents zones de la ciutat, advertida pels propis veïns i ha afirmat que “és més necessari que mai, incrementar la freqüència en la recollida de residus orgànics en diferents punts de la ciutat, així com també en els contenidors de reciclatge de cartó i envasos”. Ja que com afirmen els populars, l’increment de la població des que es va signar el contracte amb l’empresa concessionària per l’anterior govern socialista en 2006, fa necessari incrementar els mitjans.

D’altra banda, Folgado també assenyala que “a més de buidar més sovint els contenidors, s’ha d’incrementar la desinfecció i la neteja tant de cada contenidor com del seu entorn, més si cap a l’estiu, ja que són focus de rates, paneroles i mosquits en tota la ciutat, una cosa a la qual el govern ha de donar una solució”.

Des del PP, també s’insta el govern municipal a realitzar una campanya de conscienciació per al bon ús dels contenidors, horaris i utilització dels ecoparcs.

En una recent publicació del EMTRE es va poder comprovar com la tònica general a València i municipis de l’àrea metropolitana ha sigut la reducció de residus urbans un 14% de mitjana, però no així a Torrent, on el mes de maig es van incrementar els residus un 2,49% en relació al mes de maig de 2019.