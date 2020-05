El PP denúncia la mala gestió en neteja urbana d’Alzira

Print This Post

Hi ha zones de la ciutat sense netejar des de fa diversos dies

Si fa uns dies denunciàvem l’estat en el qual es troba el passeig fluvial i la zona de Tulell per l’abandó, aquesta vegada són les queixes que ens fan arribar des de diferents barris de la nostra ciutat per brutícia i insalubritat que presenten els carrers i solars situats en el nucli urbà.

Els populars estem cansats de veure el mal ús que s’està fent per part del govern municipal en la gestió dels serveis públics.

Un govern cansat i sense idees que ens ha portat a una Alzira bruta i una mala gestió indigna del pressupost que manegen de tots els ciutadans. En els últims temps hem pogut observar que la neteja de la ciutat ha anat a menys, hi ha zones on no es neteja amb l’assiduïtat que es feia abans. Fa unes setmanes, des del Partit Popular, denunciem en un carrer una rata morta que portava dies sense que des de l’Ajuntament procediren a retirar-la.

Creiem que els recursos econòmics que es destinen en aquesta partida, no s’estan utilitzant com deuen perquè el resultat no és l’adequat.